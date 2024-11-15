Общество

«Дневной дозор»: Длинные новогодние праздники — хватит отдыхать, пора работать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Длинные новогодние праздники — хватит отдыхать, пора работать?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Чем ближе к Новому году, тем больше усталости накапливается у работающего населения нашей страны и тем радостнее оно читает всевозможные новости о продолжительности новогодних праздников и связанных с этим идеях.

Согласно производственному календарю 2024 года, отдыхать мы будем 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Звучит вроде как оптимистично — наконец-то отдохнем от работы, отоспимся, отъедимся, встретимся с друзьями; пересмотрим, лежа на диване, все новогодние фильмы — словом, доведем себя до такого состояния, когда отдыхать надоест и мы всей страной дружно захотим на любимую работу. Правда, есть один нюанс — перед тем, как уйти в новогодний загул, нас ждет шестидневная рабочая неделя поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря.

Но нашелся спаситель - депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов, который решил уберечь российский народ от необходимости выходить на работу в субботу и предложил сделать 28 декабря тоже выходным, чтобы россияне в конечном счете отдыхали не 11, а 12 дней и могли побольше времени провести с семьей. Тем более, что далеко не в каждой сфере есть реальная потребность выходить 28 декабря на работу. Делать этот день рабочим или нет? Станислав Наумов предложил решать этот вопрос на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики. Предложения, касающиеся увеличения продолжительности праздников, со стороны законодателей и общественников звучат чуть ли не каждый год. И, как обычно, мнения по их поводу разнятся. Наряду с теми, кто радуется каждому лишнему выходному или праздничному дню, есть и те, кто выступает категорически против многодневных загулов, ссылаясь на то, что это плохо отразится на производительности труда и на экономике нашей страны, которая и так замедляется. Мол, не гоже в тяжелые времена устраивать слишком длинные праздники! Долой популистские предложения! Долой многодневные новогодние пьянки и майские шашлыки! Хватит отдыхать — пора работать!

А как на эту ситуацию смотрят псковские политики, бизнесмены, сотрудники общепита, учреждений здравоохранения и представители сферы развлечений? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Сторонником длинных новогодних праздников выступает координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Он разделяет предложение своего однопартийца Станислава Наумова сделать субботу, 28 декабря, нерабочей, поскольку во многих организациях последний рабочий день в году чаще всего не особо-то и рабочий.

«Мы с вами все прекрасно понимаем, что последние дни перед Новым годом на многих предприятиях и компаниях сложно назвать рабочими. Всё-таки люди уже думают, как проводить праздник, идут какие-то подготовки. Ничего страшного не будет, если добавится один выходной день, поскольку у людей будет больше возможностей лучше подготовиться, поездить по магазинам, встретиться с родными, близкими, поздравить их. Если говорить откровенно, год был достаточно тяжелый. Я считаю, что дополнительный выходной день ни в коем случае не ухудшит настроение нашим согражданам».

Как человек советской закалки, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко выступает за короткий отдых. Три дня отдохнул — и будь добр обратно на работу. А слишком долго отдыхать, по его мнению, вредно для экономики.

«В советское время Новый год был всего два дня. Третьего числа уже выходили на работу и работали, и нормально было. Я считаю, что столько дней отдыхать необязательно. Есть отпуска, которые люди могут планировать и отдыхать. Но здесь, я считаю, это не идёт на пользу нашей экономике. Три дня вполне достаточно».

Между тем псковский шоумен Николай Королев полагает, что чем больше выходных, тем лучше. Это значит, что взрослые могут больше времени провести с семьей. Для творческих работников это более чем актуально - после новогоднего нон-стопа из корпоративов и концертов очень важно иметь еще немного времени на отдых.

«Любые праздники — это хорошо. Когда все они могут собраться вместе, оторваться от работы. Два выходных — это мало. Например, люди творческих профессий в основном работают первого, второго, третьего, и как раз оставшиеся дни можно выделить для отдыха с семьей, с родными, с близкими людьми. Чем больше выходных, тем лучше, и тем настроение в обществе будет добрее, будут люди отдыхать, наслаждаться обществом друг друга».

Новогодние праздники — это «золотая пора» для заведений общепита. Многие устраивают банкеты прямо в новогоднюю ночь, а потом на протяжении всех каникул радушно принимают дружеские компании, влюбленные парочки и посетителей, которые уже съели дома все салаты и не хотят тратить время на готовку. Готовятся к длительным праздникам и в семейном кафе «Соль». Громких торжеств там не будет, поскольку кафе находится в жилом доме и соблюдает закон о тишине, но посетителей собираются удивить обновленным меню и специальным зимним предложением. Подробнее о том, почему длинные праздники — это благо для общепита, в комментарии управляющей кафе «Соль» Ангелины Потаповой.

«Безусловно, для заведений общепита это выгодно. Люди отдыхают, им не нужно вставать на работу, и они с удовольствием посещают рестораны и кафе. Общепит к этому готовится. За счёт новогодних праздников и этих длинных каникул очень многие заведения держатся на плаву, выживают, могут платить ту же зарплату в другие месяцы, когда становится очень спокойно. Ведь все мы понимаем, что после этих бурных и ярких выходных, особенно продолжительных, люди уходят на работу, они тоже устают отдыхать и веселиться, заканчиваются деньги. Мы же всё всегда тратим на подарки, на походы по ресторанам и кафе. И февраль — это очень спокойный месяц, когда гостей в общепите становится крайне мало, и новогодние праздники позволяют многим как раз держаться на плаву, пережить эту просадку и потом уже входить в март и так далее. Когда мы были дома в ковид, мы научились пользоваться доставками. Раньше мы так не заказывали, как заказываем сейчас. Время, когда мы сидели дома, приучило, что это так просто — нажать три кнопки, и через полчаса к тебе приехали продукты, в том числе блюда из ресторана. Поэтому ресторанам, кафе, которые работают с доставкой, тоже очень классно, потому что люди будут заказывать очень много».

Для сотрудников Псковского областного театра кукол новогодние праздники тоже всегда рабочие. Для того, чтобы порадовать маленьких зрителей новогодними «Елками» и сказочными спектаклями, они работают с 20 декабря до 8 января без выходных, хотя у них тоже есть семьи, с которыми хочется провести больше времени, рассказывает директор театра кукол Татьяна Ааб. В целом же она считает 11 дней оптимальным временным отрезком для того, чтобы россияне могли отдохнуть. Хоте, безусловно, в длительном отдыхе есть и минусы.

«Однозначно благо с той стороны, что родители имеют больше возможностей провести время со своей семьёй. Они могут действительно отметить праздники, потому что во время новогодних праздников большое количество различных новогодних представлений и программ, которые для детей и взрослых организуют учреждения культуры. Есть возможность их посетить, чтобы потом запомнить его. Возможность поехать куда-то отдыхать, кто этим занимается, и сделать небольшие зимние каникулы. А с другой стороны, я считаю, что это немного и вред, потому что есть работа, которую люди должны выполнять. Есть предприятия, которые в настоящее время работают в достаточно сложном режиме, поэтому предлагать много праздников я бы тоже, наверное, не стала. Я считаю, что 11 дней — это достаточно, и это хорошее количество дней для того, чтобы посвятить их себе любимому и семье».

Новогодние праздники — напряженная пора и для сотрудников лечебных учреждений. Пока вся страна отдыхает, они стоят на страже ее здоровья. Поэтому лишний выходной в этом плане создаст лишние сложности, отмечает главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат регионального парламента Анастасия Повторейко и рассказывает, как обычно проводят новогодние праздники в ее учреждении.

«Всегда новогодние праздники для любого лечебно-профилактического учреждения являются днями напряженной работы. Нужно очень грамотно выстроить работу неотложной службы, то есть работу приемных отделений, чтобы в полном объеме оказывать медицинскую помощь. Для меня как организатора это всегда дни, когда, наоборот, мы в напряжении работаем. Порой работаем в режиме нон-стоп, чтобы своевременно приводить в соответствие какие-то дополнительные требования по ситуации. Мы - инфекционная больница, и ситуации бывают разные. Поэтому любой дополнительный выходной день для нас является настороженностью. После Рождества мы обязательно дополнительно выходим, чтобы иметь возможность выписать пациентов, организовать выписку больничных листов, пополнить запасы лекарственных препаратов. Дополнительный выходной нам создаст некоторые сложности».

Те, кто предлагает добавить еще один день к новогодним праздникам, которые и без того длятся 11 дней, оторваны от реальности. Сейчас не время для длинных праздников, полагает вице-спикер Псковского областного Собрания, гендиректор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Наша страна находится в противостоянии с Западом, и всем надо работать, а не отдыхать. Мало того, если 31 декабря выпадает на будни, то его тоже надо делать рабочим днем, уверен он.

«Мы работаем для страны и тех, кто нуждается в нашей помощи. Если давать дополнительные дни праздников, это может быть удобно для некоторых людей, но для предприятий и организаций важно продолжать работать. Мы уже говорили, что праздники утомляют людей, и нужно проводить опросы, исследования общественного мнения, чтобы понять, что они действительно нужно людям в таком количестве. Люди могут хотеть больше отдыхать и меньше работать, но государственные деятели должны понимать, что длительные праздники могут привести к негативным последствиям. Внутренний туризм может не развиваться из-за того, что многие люди предпочитают сидеть дома. Растет травматизм и количество мелких преступлений, совершенных от безделья, от излишне съеденного и выпитого. И это полное безобразие, что мы не любим соблюдать традиции. Я за то, чтобы 31 тоже был рабочим днём. Мы всю жизнь прожили, 31 был рабочий день, если он выпадал на будний день недели. И с какой радостью мы заканчивали работу пораньше на час, в каких-то организациях отпускали кого-то с обеда. И все шли домой, готовились, и все успевали к началу празднования».

Решение отдыхать с 29 декабря по 8 января уже принято, народ настроился на 11 праздничных дней, поэтому добавлять к ним еще один не надо, полагает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. А в шести рабочих днях, пусть даже и перед Новым годом, он не видит ничего страшного — ведь в начале ноября у нас уже была шестидневная рабочая неделя — и никто не растаял. Сам же Александр Борисов слишком долго отдыхать не любит.

«Я в своей жизни предпочитаю отдыхать короткими отрезками. Это уже мой стиль. Кому-то это нравится, кому-то нет. Длинные выходные - это тяжело со всех точек зрения. И с экономической, и с физической, и даже иногда с моральной. Всегда нужно оптимальное решение. Давайте попробуем так, как пока предложено. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет, с каким настроением и самочувствием выйдет народ с длинных каникул».

Новогодние праздники - это прекрасная пора: мы поздравляем друг друга, обмениваемся подарками и положительными эмоциями, с головой окунаемся в атмосферу праздника и волшебства. Даже сейчас благодаря тому, что в супермаркетах уже начали продавать елочные игрушки и гирлянды, уже постепенно формируется то самое праздничное настроение. А ведь до длинных каникул еще 6 недель! Длинные новогодние праздники — это хорошо или плохо? На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа. У каждого своя правда. И чаще всего она зависит от того, как ты провел год перед новогодней ночью. А ты хорошо высыпался? Много работал? Принес пользу своему предприятию или организации, а в глобальном плане — экономике страны? А когда ты в последний раз видел своих друзей? А достаточно ли внимания в этом году ты уделял своей семье?…

Татьяна Иванова