«Дневной дозор»: Длинные новогодние праздники — хватит отдыхать, пора работать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Длинные новогодние праздники — хватит отдыхать, пора работать?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Чем ближе к Новому году, тем больше усталости накапливается у работающего населения нашей страны и тем радостнее оно читает всевозможные новости о продолжительности новогодних праздников и связанных с этим идеях.
Согласно производственному календарю 2024 года, отдыхать мы будем 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Звучит вроде как оптимистично — наконец-то отдохнем от работы, отоспимся, отъедимся, встретимся с друзьями; пересмотрим, лежа на диване, все новогодние фильмы — словом, доведем себя до такого состояния, когда отдыхать надоест и мы всей страной дружно захотим на любимую работу. Правда, есть один нюанс — перед тем, как уйти в новогодний загул, нас ждет шестидневная рабочая неделя поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря.
Но нашелся спаситель - депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов, который решил уберечь российский народ от необходимости выходить на работу в субботу и предложил сделать 28 декабря тоже выходным, чтобы россияне в конечном счете отдыхали не 11, а 12 дней и могли побольше времени провести с семьей. Тем более, что далеко не в каждой сфере есть реальная потребность выходить 28 декабря на работу. Делать этот день рабочим или нет? Станислав Наумов предложил решать этот вопрос на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики. Предложения, касающиеся увеличения продолжительности праздников, со стороны законодателей и общественников звучат чуть ли не каждый год. И, как обычно, мнения по их поводу разнятся. Наряду с теми, кто радуется каждому лишнему выходному или праздничному дню, есть и те, кто выступает категорически против многодневных загулов, ссылаясь на то, что это плохо отразится на производительности труда и на экономике нашей страны, которая и так замедляется. Мол, не гоже в тяжелые времена устраивать слишком длинные праздники! Долой популистские предложения! Долой многодневные новогодние пьянки и майские шашлыки! Хватит отдыхать — пора работать!
А как на эту ситуацию смотрят псковские политики, бизнесмены, сотрудники общепита, учреждений здравоохранения и представители сферы развлечений? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Сторонником длинных новогодних праздников выступает координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Он разделяет предложение своего однопартийца Станислава Наумова сделать субботу, 28 декабря, нерабочей, поскольку во многих организациях последний рабочий день в году чаще всего не особо-то и рабочий.
Как человек советской закалки, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко выступает за короткий отдых. Три дня отдохнул — и будь добр обратно на работу. А слишком долго отдыхать, по его мнению, вредно для экономики.
Между тем псковский шоумен Николай Королев полагает, что чем больше выходных, тем лучше. Это значит, что взрослые могут больше времени провести с семьей. Для творческих работников это более чем актуально - после новогоднего нон-стопа из корпоративов и концертов очень важно иметь еще немного времени на отдых.
Новогодние праздники — это «золотая пора» для заведений общепита. Многие устраивают банкеты прямо в новогоднюю ночь, а потом на протяжении всех каникул радушно принимают дружеские компании, влюбленные парочки и посетителей, которые уже съели дома все салаты и не хотят тратить время на готовку. Готовятся к длительным праздникам и в семейном кафе «Соль». Громких торжеств там не будет, поскольку кафе находится в жилом доме и соблюдает закон о тишине, но посетителей собираются удивить обновленным меню и специальным зимним предложением. Подробнее о том, почему длинные праздники — это благо для общепита, в комментарии управляющей кафе «Соль» Ангелины Потаповой.
Для сотрудников Псковского областного театра кукол новогодние праздники тоже всегда рабочие. Для того, чтобы порадовать маленьких зрителей новогодними «Елками» и сказочными спектаклями, они работают с 20 декабря до 8 января без выходных, хотя у них тоже есть семьи, с которыми хочется провести больше времени, рассказывает директор театра кукол Татьяна Ааб. В целом же она считает 11 дней оптимальным временным отрезком для того, чтобы россияне могли отдохнуть. Хоте, безусловно, в длительном отдыхе есть и минусы.
Новогодние праздники — напряженная пора и для сотрудников лечебных учреждений. Пока вся страна отдыхает, они стоят на страже ее здоровья. Поэтому лишний выходной в этом плане создаст лишние сложности, отмечает главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат регионального парламента Анастасия Повторейко и рассказывает, как обычно проводят новогодние праздники в ее учреждении.
Те, кто предлагает добавить еще один день к новогодним праздникам, которые и без того длятся 11 дней, оторваны от реальности. Сейчас не время для длинных праздников, полагает вице-спикер Псковского областного Собрания, гендиректор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Наша страна находится в противостоянии с Западом, и всем надо работать, а не отдыхать. Мало того, если 31 декабря выпадает на будни, то его тоже надо делать рабочим днем, уверен он.
Решение отдыхать с 29 декабря по 8 января уже принято, народ настроился на 11 праздничных дней, поэтому добавлять к ним еще один не надо, полагает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. А в шести рабочих днях, пусть даже и перед Новым годом, он не видит ничего страшного — ведь в начале ноября у нас уже была шестидневная рабочая неделя — и никто не растаял. Сам же Александр Борисов слишком долго отдыхать не любит.
Новогодние праздники - это прекрасная пора: мы поздравляем друг друга, обмениваемся подарками и положительными эмоциями, с головой окунаемся в атмосферу праздника и волшебства. Даже сейчас благодаря тому, что в супермаркетах уже начали продавать елочные игрушки и гирлянды, уже постепенно формируется то самое праздничное настроение. А ведь до длинных каникул еще 6 недель! Длинные новогодние праздники — это хорошо или плохо? На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа. У каждого своя правда. И чаще всего она зависит от того, как ты провел год перед новогодней ночью. А ты хорошо высыпался? Много работал? Принес пользу своему предприятию или организации, а в глобальном плане — экономике страны? А когда ты в последний раз видел своих друзей? А достаточно ли внимания в этом году ты уделял своей семье?…
Татьяна Иванова