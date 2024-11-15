Общество

Пешеходную зону отремонтируют в центре Куньи

Пешеходную зону на пересечении улиц Дзержинского и Больничной отремонтируют в Кунье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Местная жительница обратила внимание, что в этом месте располагается целый ряд социально значимых учреждений, поэтому приведение этой общественной территории в порядок необходимо для обеспечения безопасности граждан. Данное предложение было озвучено губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на личном приеме, который организовали по поручению президента России Владимира Путина 14 ноября. Всего за помощью в решении важных для жителей муниципалитетов вопросов обратились 9 заявителей.

Проект уже прошел конкурсный отбор в Минсельхозе, и федеральные средства на него будут получены по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, предполагается софинансирование из областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.