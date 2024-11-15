Лукашенко: Псковская область должна быть теснейшим образом связана с Белоруссией

Псковская область должна быть теснейшим образом связана с Белоруссией, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что сегодня белорусы работают по всей России, но основа сотрудничества - это соседние регионы.
«У нас товарооборот в свое время был под $5 млрд. Это просто, я так понимаю, ворота Беларуси в огромную Россию», - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Смоленской области РФ Василием Анохиным.
Александр Лукашенко также отметил, что если нужно, белорусы будут работать, «как бы сложно ни было, и с москвичами», которые также готовы «сотрудничать и покупать все», что Минск производит, пишет БелТА.