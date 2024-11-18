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Общество

Цифровая зрелость

21.11.2024 10:13|ПсковКомментариев: 0

Цифровые технологии прочно вошли во все сферы жизни, открыв новые возможности для решения повседневных задач. Теперь людям не нужно стоять в очередях за номерком к врачу, ждать приёма чиновника на пороге его кабинета или ехать в соседний регион, чтобы подать документы на поступление в вуз. Всё это и многое другое можно сделать в режиме онлайн.

Какие услуги доступны жителям Псковской области в электронном виде? Проще ли стало взаимодействовать с госорганами? Почему решено полностью не отказываться от бумажных документов? Насколько безопасно пользоваться современными сервисами, и все ли имеют к ним доступ? На эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей ответил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.

 

О стратегии и документообороте

- Псковская область опережает план по цифровой трансформации на 25%. Благодаря чему удалось достичь такого результата?

- Одним из факторов успешной реализации мероприятий стратегии цифровой трансформации является слаженная работа региональной команды. В каждом исполнительном органе определен руководитель, отвечающий за курируемую сферу деятельности. Ежеквартально проводится анализ приоритетных задач. Существенную помощь оказывают обучающие семинары и курсы с участием экспертов по вопросам технологических трендов, векторов развития цифровой экономики, компетенций для успешной трансформации и развития действующих кейсов в Псковской области.

- Напомните, что именно предусматривает региональная стратегия цифровой трансформации, почему она важна для жителей региона? Какие мероприятия были проведены за последнее время?

- Стратегия предусматривает достижение высокой степени «цифровой зрелости» основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Под «цифровой зрелостью» понимается степень развития Псковской области в части использования цифровых решений и технологий в различных отраслях. Основные задачи - это оказание качественных государственных услуг населению и бизнесу, формирование качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечение доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки. Стратегия включает 5 ключевых отраслей: образование, здравоохранение, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера и государственное управление, а также реализацию 41 мероприятия по различным направлениям. Это перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг, внедрение цифровых сервисов в образовательный процесс, систему общественного транспорта, инфраструктуру жилищного хозяйства, социальную сферу, развитие телемедицины, модернизация государственной службы занятости населения, рост количества высококвалифицированных кадров для цифровой экономики в целом и ИТ-отрасли в частности. Также предполагается создание единой цифровой среды и интерактивных сервисов для предприятий, внедрение технологий информационного моделирования в сфере строительства. В отрасли «государственное управление» количество государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, увеличилось в 50 раз, по сравнению с 2018 годом. Обеспечен перевод в электронный вид почти 100 государственных и муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, строительства и социальной поддержки. Все бюджетные медицинские организации подключены к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения, проводятся консультации между медорганизациями в формате «врач-врач» для диагностирования сложных случаев заболеваний. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, увеличилась в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Все образовательные организации области подключены к федеральной системе «Моя школа», в рамках которой школьникам, учителям и родителям в личных кабинетах доступны сведения об успеваемости ребенка, домашних заданиях, бесплатные обучающие материалы в электронном виде, сервисы по ведению портфолио ученика, формированию образовательных программ, построению индивидуальных траекторий учащихся. Благодаря стратегии граждане могут дистанционно и оперативно получать информацию по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления мер социальной поддержки и соцуслуг.

- Одна из самых значимых задач цифровой трансформации - повышение качества взаимодействия населения с госорганами. Оно действительно улучшилось, жителям стало проще решать свои вопросы?

- В регионе успешно реализуется платформа обратной связи, позволяющая гражданам через «Госуслуги» или виджеты на официальных сайтах и других электронных ресурсах подавать обращения и жалобы по широкому спектру вопросов. В настоящее время к платформе подключены 123 государственных органа и более 600 публично значимых организаций Псковской области, а также федеральные исполнительные органы и подведомственные им учреждения для возможности перенаправления обращений напрямую в ведомство. Например, решение вопросов и жалоб по качеству региональных дорог рассматривает ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области», но если разрушение дорожного полотна зафиксировано на федеральной трассе, вопрос перенаправляется в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства», и ответ заявитель получает непосредственно от них. За 2024 год в платформу обратной связи поступило свыше 14 тысяч обращений от пользователей, что на 40% выше, чем в 2023 году. Срок рассмотрения составляет от 10 до 30 дней, а по некоторым категориям сокращён до трёх. Полный ход обращения фиксируется в личном кабинете на портале «Госуслуги». Кроме того, реализована задача по созданию государственными органами, органами местного самоуправления и госучреждениями официальных страниц в социальных сетях. На сегодняшний день уже порядка 900 таких организаций имеют официальную подтвержденную страницу «ВКонтакте». Там граждане могут узнавать различную информацию, официальные новости, взаимодействовать и вести переписку с данной организацией, проходить опросы.

- На какой стадии переход на электронный документооборот? Удалось ли полностью избавиться от бумаг? Как это отражается на скорости оказания услуг населению?

- На сегодняшний день к системе электронного документооборота подключены все исполнительные органы власти региона, 102 органа МСУ, включая сельские и городские поселения, а также 204 подведомственные организации. Для обмена корреспонденцией с федеральными органами власти и иными госорганизациями федерального уровня используется самый актуальный формат межведомственного электронного документооборота. Система позволяет учитывать входящие документы и перераспределять их на исполнителей, создавать резолюции, принимать и рассматривать обращения граждан, согласовывать и подписывать проекты, создавать исходящие файлы с возможностью подписания электронной подписью. Вместе с тем, пока вопрос о полном отказе от бумаги не стоит. В бумажном варианте остаются документы, которые пока нельзя включить в открытый документооборот: для служебного пользования и составляющие государственную тайну. Кроме того, по требованиям законодательства в бумажном виде до сих пор хранятся кадровые документы. Они согласуются электронно, но потом все равно распечатываются и подписываются на бумаге. Благодаря цифровым инструментам у нас есть возможность не только мгновенно доставлять документ от одной организации до другой, применять множественную рассылку и согласование, но и обеспечить сплошной учет всех совершаемых действий, сроков и процессов.

Об услугах и сервисах

- Какие услуги в электронном виде пользуются наибольшим спросом у населения? Что планируется перевести в «цифру» в обозримом будущем?

- В топ-10 региональных услуг в 2024 году вошли запись в детский сад (4914 заявлений в электронном виде), установление статуса многодетной семьи (2919), поступление в среднее специальное учебное заведение (2410), запись в школу (1926), предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (1765), аттестация педагогических работников (1143), запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе (1111), выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов (915), оказание (предоставление) социальной помощи отдельным категориям граждан (911), предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов (783). Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде за текущий год составила 49,45% от общего количества. В ближайшем будущем планируется обеспечить возможность получения в электронном виде региональных услуг в социальной сфере: например, выплаты и льготы многодетным семьям, региональные льготы для участников СВО. Также в следующем году в связи с внедрением цифровых платформ в различных областях планируется оптимизация услуг, которые уже доступны в электронном виде, в том числе в части сокращения срока предоставления или перевода в формат онлайн/проактив.

- Стратегией предусмотрено внедрение различных цифровых платформ, какие из них уже удалось запустить? К примеру, в июле вы рассказывали о разработке Цифрового профиля пациента. Удалось реализовать данный проект, что он подразумевает?

- В настоящее время проект «Цифровой профиль пациента» сопряжен с личным кабинетом «Мое здоровье» на «Госуслугах», где люди могут получить максимум информации и контролировать свое здоровье. Доступны различные услуги: просмотр медицинских результатов и анализов, запись на прием к врачу, вызов доктора на дом, доступ к электронным медицинским документам, общение с медицинскими специалистами, оплата услуг и многое другое. Среди успешных примеров запуска цифровых платформ можно назвать региональную информационную систему «Цифровое образование Псковской области», которая стала федеральным стандартом. С помощью данной системы регион первым обеспечил задачи проведения единого госэкзамена и государственной итоговой аттестации 9 классов с использованием исключительно российского программного обеспечения в рамках собственной системы. Система охватывает дошкольное, общее, профессиональное и дополнительное образование, а также ключевые процессы по оценке его качества и мероприятия – от олимпиад до экскурсий в музей с классом. В декабре прошлого года удалось объединить информационную систему «Электронные журналы и дневники» и сервис коммуникаций. Это позволило организовать единое образовательное пространство со всем необходимым функционалом, воспользоваться которым смогут около 4,5 тысяч учителей и более 68,3 тысячи школьников региона. По поручению президента РФ к 2030 году будут сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в сфере государственного управления. Это позволит обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «онлайн» и в проактивном режиме («в один клик»), исключить бумажные документы при взаимодействии граждан и бизнеса с государством, объединить всех участников процесса в целях снижения временных и финансовых ресурсов, повысить эффективность деятельности с использованием технологий искусственного интеллекта и работы с большим данными. В Псковской области до 2030 года планируется внедрить цифровые платформы в деятельность в сфере культуры, социальной защиты, транспорта, земельно-имущественных отношений, строительства и спорта. Уже сейчас организована работа по внедрению цифровой платформы «Спорт», она включает в себя следующие сервисы: реестр спортсменов и тренеров, интерактивную карту региона с зарегистрированными спортивными объектами, конструктор мероприятий, отчетность, интеллектуальное видеонаблюдение. Платформа предназначена для всех участников отрасли: федеральных и региональных исполнительных органов, подведомственных и муниципальных учреждений, спортивных федераций и объектов, тренеров, спортсменов и их родителей, а также жителей, занимающихся физической культурой и спортом.

- Более 50%пользователей Псковской области подключены к мобильному приложению «Госуслуги. Дом». Какие возможности оно дает?

- Данное приложение предназначено для собственников жилья, с его помощью удобно решать все вопросы ЖКХ онлайн. Сервис создан на базе ГИС ЖКХ и работает во всех регионах России, а количество его пользователей уже превысило 6,5 млн человек, в том числе в Псковской области — свыше 22,5 тысяч человек. Через «Госуслуги. Дом» можно передавать показания всех счетчиков, при этом приложение хранит архив показаний, оплатить все счета, есть напоминания о сроках оплаты. Доступны уникальные «Домовые чаты» - собственные официальные чаты на платформе VK Мессенджер. Попасть в них могут только подтверждённые собственники квартир и только из приложения «Госуслуги. Дом». Чаты защищены от удаления или доступа посторонних. Есть «Голосования на собраниях собственников» - общие собрания обычно проходят каждый год, и если они организованы в электронном виде, голосовать можно через приложение. Там же есть возможность заранее ознакомиться с повесткой, найти протоколы прошлых собраний. В приложении можно отправить заявку в управляющую организацию прямо через свой смартфон в любое время и в любом месте. Работу сервиса сопровождает умный чат-бот, который поможет классифицировать проблему, задаст уточняющие вопросы. К заявке можно добавить иллюстрирующие проблему фотографии. После отправки приложение сообщит регламентированные сроки ответа, а когда обратная связь поступит - пришлет уведомление. Ответ управляющей организации можно оценить. Если проблема так и не решилась, пользователь вправе пожаловаться в жилищную инспекцию. Помимо управляющей организации можно отправить заявку в ресурсоснабжающую организацию или в службу поддержки. Система постоянно развивается и дополняется новыми функциями. Из последних дополнений - возможность подавать коллективные заявки, если проблема касается всего дома. Все соседи могут следить за статусом заявки, а когда управляющая организация даст ответ, ознакомиться с ним в приложении. До конца года планируется еще она одна важная доработка, которую очень ждут граждане – доступ для жителей частных домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника. Таким образом, контролируемый доступ к функционалу приложения получат наниматели жилья, вопросы ЖКХ можно будет решать за близких родственников.

О безопасности и качестве связи

- Насколько безопасно сейчас пользоваться подобными сервисами и в целом порталом «Госуслуги»? Как обезопасить себя и свои данные от злоумышленников?

- Сами по себе «Госуслуги» и иные государственные цифровые сервисы являются абсолютно безопасными, их защищенность соответствует самым серьезным и передовым требованиям информационной безопасности. Риски, конечно, имеются, и на первый план здесь выходит так называемый человеческий фактор: когда доступ к учетной записи мошенники получают обманным путем или воспользовавшись несоблюдением пользователями норм безопасного поведения в сети. Чем более популярными становятся цифровые сервисы, в первую очередь «Госуслуги», тем активнее в данном направлении начинают действовать и злоумышленники. Это вызывает естественные опасения. На недавнем форуме SOC Forum 2024 министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев озвучил, что по данным на ноябрь 2024 года 60% опрошенных пользователей «Госуслуг» считают главными рисками цифровой экономики угрозы в сфере кибермошенничества, безопасности и сохранности личных данных. При использовании интернет-сервисов в целом рекомендуется соблюдать следующие правила: иметь на устройстве антивирусную программу и вовремя её обновлять; не устанавливать нелицензионные программы; не посещать сайты сомнительного содержания, не вводить свои данные, если сайт вызывает подозрение; не заходить в личный кабинет со случайных компьютеров, из интернет-кафе или других непроверенных мест; хранить логин и пароль в безопасности, не сообщать пароли от входа в личный кабинет; включить многофакторную аутентификацию; никогда и никому ни при каких обстоятельствах не сообщать проверочный код; регулярно просматривать журнал регистраций событий; отключить возможность передачи информации о себе третьим лицам и делать это только по запросу.

- В Пскове стартовал проект «Цифровое просвещение», состоялся первый урок по кибербезопасности. Для кого проводятся подобные мероприятия и планируется ли их распространить на всю область?

- Оператор мобильной связи Т2 разработал проект «Цифровое просвещение», состоящий из серии уроков о важности безопасного взаимодействия детей, подростков и их родителей с цифровой средой. Проект поможет школьникам повысить уровень цифровой грамотности и разобраться в особенностях общения в интернете. Программа курса включает разделы «Кибербезопасность», «Цифровой этикет» и «Цифровая грамотность», которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний. Уроки кибербезопасности проводятся для школьников 6-8 классов. Данная тема сейчас крайне важна, так как в век информационных технологий и интернета дети очень рано сталкиваются с мошенническими схемами в цифровой среде. Интерактивные занятия на площадке «Кванториума» раскрывают для школьников понятие «кибербезопасность», объясняют суть популярных видов мошенничества, приводят примеры атак мошенников и способов защиты от них. В настоящее время рассматривается возможность проведения подобных мероприятий не только в Пскове, но и в образовательных учреждениях на территории региона.

- Ещё одна приоритетная программа в рамках цифровой трансформации – внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В каких районах система уже функционирует, она доказала свою эффективность? Где еще планируется установить камеры?

- В настоящее время система успешно функционирует в Пскове. Одной из её составляющих является видеонаблюдение, позволяющее осуществлять непрерывный мониторинг объекта и его окружения. Это помогает оперативно реагировать на происходящие события и предотвращать потенциальные угрозы безопасности, кражи, вандализм и другие преступления. Кроме того, это эффективный инструмент для профилактики, камеры действуют как сдерживающий фактор. Знание о том, что их действия могут быть зафиксированы, заставляет многих подумать дважды перед совершением преступления. В настоящий момент осуществлен переход на новую программную платформу, что позволило увеличить функционал системы за счёт применения технологии искусственного интеллекта. До конца текущего года система видеонаблюдения начнет функционировать в Великих Луках, Острове и Локне. В планах до 2026 года организовать систему интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики на территориях мемориальных объектов Псковской области, военных комиссариатов, участков мировых судей и в образовательных организациях.

- Также в регионе активно устанавливают базовые станции сотовой связи по разным федеральным и региональным программам. Где вышки уже есть, сколько людей получили доступ к современному быстрому мобильному интернету?

- Работа по установке базовых станций ведется на постоянной основе. Изначально на 2024 год планировался монтаж 23 объектов, однако благодаря совместной работе с операторами сотовой связи в настоящее время запланированы уже 46. Из них к ноябрю установлены 28. Оставшиеся 18 базовых станций смонтируют до конца 2024 года - в начале 2025-го. Указанные объекты размещаются в сельской местности и в районных центрах за собственные средства операторов связи и с учетом льгот, предоставляемых из средств областного бюджета. Современными услугами связи будут обеспечены около 16 000 человек, причем в летний период это число увеличивается в 3 раза за счет приезжих и туристов. Кроме того, по двум направлениям ведется обеспечение бесперебойной связью автомобильный дорог. Первое - федеральные, по которым участки и очередность определяет Минцифры совместно с операторами связи. До 8 сентября 2031 года связью стандарта LTE должны быть покрыты 99,9% автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Псковскую область пересекают 5 таких трасс. На 2025 год, в качестве пилота была заявлена М9, определены два участка, где полностью отсутствуют услуги связи. Однако в ходе проработки вопроса установка базовых станций на данных территориях была признана нецелесообразной из-за отсутствия возможности подвода электропитания, так как ближайшие электросети находятся на расстоянии более 6 км. Второе направление - туристические автомобильные маршруты, где отсутствует связь. Участки определяет управление цифрового развития и связи правительства Псковской области совместно с комитетом по туризму. Каждый не покрытый связью участок предлагается операторам связи для установки базовых станций за счет льгот, предоставляемых из средств областного бюджета.

Беседовала Ульяна Лаблюк

Теги: #Госуслуги #цифровизация #цифровая трансформация
Источник: Псковская Лента Новостей
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