Женщину худощавого телосложения ищут в Пскове пятый год

Антонину Афанасьеву 1970 года рождения разыскивают полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, уроженка деревни Молево Красногородского округа, проживавшая в Пскове в доме на улице Николая Васильева, 30 октября 2021 года без вести пропала в областном центре. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Ее приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, овальное лицо, короткие волосы черного цвета, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

