Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги за невозвратные билеты

Авиапассажиры в России смогут вернуть даже невозвратные авиабилеты в случае задержки рейса более чем на 30 минут, а в случае опоздания обратный билет не будет аннулирован, рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Изменения будут зафиксированы в новой редакции Федеральных авиационных правил и вступят в силу 1 марта 2026 года.

«Даны уточнения относительно времени задержки рейса, по прошествии которого можно делать вынужденный возврат», - рассказал Пантелеев.

Согласно новому изданию правил, это 30 минут.

«Уточнено, что пассажир может сохранить возможность воспользоваться обратным билетом, если он не явился на рейс "туда", ранее авиакомпании в такой ситуации аннулировали все последующие сегменты», - добавил эксперт.

Также в новым издании Федеральных авиационных правил детально указано, на каких местах нужно размещать детей, которые путешествуют с родителями. Авиакомпании обязали предоставлять соседние места для детей младше 12 лет и сопровождающих лиц.

Изменения также касаются времени предоставления пассажирам питания и напитков в случае задержки рейса, пишет РИА Новости.

«Увеличены сроки задержки рейса, по прошествии которых пассажирам должны предоставить прохладительные напитки и горячее питание. Ранее это было два и четыре часа, теперь три и шесть часов соответственно», - отметил Пантелеев.

При этом поправки, вносимые в Федеральные авиационные правила, скорее уточняют ряд деталей и не носят революционного характера, поэтому не должны оказать влияния на стоимость билетов, подчеркнул эксперт.

