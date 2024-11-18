Общество

Паёк для пациента

Больничный рацион обычно ассоциируется с чем-то невкусным и скудным: каша с комочками, суп без мяса, слипшиеся макароны. В связи с этим близкие стремятся радовать лишённых привычной пищи пациентов чем-то «вкусненьким», например, голубцами, пирожными или фастфудом. Между тем всё перечисленное входит в список запрещенных для передачи в стационар продуктов. Да и голодать там обычно не приходится, так как питание в современных лечебных учреждениях полноценное и разнообразное.

Псковская Лента Новостей выяснила, чем кормят в больницах региона, какие угощения туда можно и нельзя приносить, и как контролируются передачи.

Диетическое и качественное

Больничный рацион зависит от того, с каким диагнозом госпитализирован пациент, есть ли у него сопутствующие заболевания и ряда других факторов, которые учитывает лечащий врач. При этом блюда в любом случае будут диетическими на основании приказов Минздрава № 330 от 5 августа 2003 года и № 395н от 21 июня 2013 года, где чётко прописаны правила организации и нормы лечебного питания.

«Существует пять стандартных диет, в том числе с повышенным или пониженным количеством белка, с разной калорийностью. Плюс дополнительные, так называемые щадящие, для пациентов в послеоперационном периоде, с нарушением функции желудочно-кишечного тракта», - рассказал руководитель филиала «Псковский городской» Псковской областной клинической больницы, заместитель главного врача Владимир Киприянов.

К примеру, человеку, которому положена общая диета, предложат на завтрак гречневую кашу, сыр, чай и батон. На обед может быть суп из смеси овощей (цветная капуста, горошек, морковка и прочее), на второе - кура и тушеная морковь с фасолью, кисель. На ужин подадут творожную запеканку, рисовую кашу. Хлеб и батон прилагаются.

Фото из архива ПЛН

Блюда для пациентов филиала «Псковский городской» готовят в больничном пищеблоке, откуда пищу развозят по корпусам и впоследствии раздают при помощи медицинских сестер.

В учреждении ведётся контроль качества лечебного питания на всех этапах – от поступления продуктов в пищеблок до прибытия готовых блюд в отделения. Закупка осуществляется через контрактные процедуры в соответствии с 44-ФЗ. «На пищеблоке формируют заявку на продукты, которые необходимы для тех или иных блюд, контрактная служба реализует эту заявку, выставляет на торги, поставщики на аукционе отрабатывают, и победитель поставляет нам продукты питания. Если что-то не соответствует нашим требованиям, указанным в заявке, возвращаем обратно. Как правило, таких нарушений не бывает, поставщики добросовестные, стараются поставить качественный товар», - описал механизм Владимир Киприянов.

Весь процесс приготовления блюд контролируют шеф-повар. Диетические сёстры и диетврач принимают участие в закладке продуктов, мониторят их количество и качество, смотрят, соблюдаются ли технологии. Также за приготовлением и выдачей следят начмеды и дежурный врач, который приходит на каждый прием пищи и снимает пробу, определяет готовность блюда и его доброкачественность.

Кроме того, после каждой выдачи оставляют контрольные порции, которые сохраняются в холодильнике в течение трёх суток. «Мы должны это делать на случай, если вдруг что-то происходит, какая-то инфекционная патология развилась, или жалобы есть от пациентов. В таком случае контрольные блюда сможет проверить санитарно-эпидемиологическая служба. Но на моей памяти подобных инцидентов не было. Мы стараемся, чтобы питание было полноценное и съедобное. В принципе, многим пациентам достаточно того, чем мы их кормим, многие не прибегают к дополнительным передачам от родственников», - добавил руководитель филиала «Псковский городской».

Из соображений безопасности и чистоты

Конечно, встречаются и те, кому не хватает больничного пайка. Некоторые пациенты не прочь дополнить диетическое питание чем-то ещё, поэтому просят родных и близких принести необходимые продукты.

Список того, что может быть в передачах, строго регламентирован. Пациентам Псковской областной клинической больницы разрешается приносить следующее:

Молоко, сливки пастеризованные, молоко сгущенное, 1-1,5 литра

Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, бифидок и так далее) в заводской упаковке 0,5 л

Творог, сметана в заводской упаковке, 200-250 гр.

Сыры твердые, 200 гр.

Масло сливочное, 200 гр.

Печенье, пряники, сухари в фабричной упаковке, 200-300 гр.

Конфеты в фабричной обертке, зефир, пастила, 200 гр.

Свежие овощи, фрукты (кроме арбузов, дыни), 500 гр.

Сухофрукты (изюм, курага, чернослив), 300 гр.

Соки фруктовые, овощные в заводской упаковке, 1 л

Компоты (из сухофруктов, свежих ягод и фруктов), 1 л

Минеральная или артезианская вода промышленного розлива, негазированная, 1-1,5 литра

Чай в разовых пакетиках, сахар, без добавок, 100-200 гр.

Хлебобулочные изделия, не более 500 гр.

«С этим перечнем пациенты ознакамливаются при госпитализации, на основании этого для них впоследствии формируют передачи. Если попадается что-то из запрещенного — алкогольные напитки, консервы, колбасы, грибы, семечки, майонез — мы предупреждаем, что это надо это отдать родственникам, в больницу такое нельзя», - отметил Владимир Киприянов.

Полный перечень продуктов, которые категорически запрещается передавать в областную больницу, выглядит так: алкогольные напитки, консервы, копчености, грибы, семечки, орехи в скорлупе, холодец, макароны с мясным фаршем («по-флотски»), блинчики фаршированные, паштеты, изделия с кремом (торты и пирожные), мороженое, салаты, винегрет, фаст-фуд (гамбургеры, картофель фри, пицца, суши, чипсы), сырки творожные, квас, газированные напитки.

Список «запрещёнки» составлен, в первую очередь, из соображений безопасности. Скоропортящаяся, принесенная из дома еда может стать причиной отравления, тяжелые блюда способны негативно сказаться на ослабленном болезнью организме. Есть продукты, употребление которых строго противопоказано при определенных заболеваниях. А некоторые составляющие передач несут угрозу антисанитарии — к примеру, семечки.

Владимир Киприянов уточнил, что персонал больниц не имеет права проверять содержимое пакетов, принесённых пациентам. А вот всё размещённое в больничном холодильнике или прикроватной тумбочке — это уже территория медиков.

«Все продукты должны быть подписаны, чьи они, от какого числа на хранении. Постовые сестры ежедневно проверяют, у кого что есть. Если находят неразрешенные продукты, с истекающим или уже вышедшим сроком годности, признаками порчи, пациенту говорят, что от этого нужно избавиться. При желании он может передать всё кому-то из родственников или близких во время посещения, а то, что совсем не надо, утилизируется», - добавил руководитель Псковского городского филиала.

Полноценнее, чем дома

В Псковской областной инфекционной клинической больнице требования к продуктам, передаваемых пациентам, немного отличаются. Перечень разрешённых довольно небольшой: кондитерские и мучные изделия (печение, сушки, пряники, пастила, зефир, мармелад, конфеты без шоколада 200-500 г); соки не более 1 литра в упаковках по 200 г; вода питьевая негазированная; сухофрукты и орехи не более 200 г; сухие завтраки до 300 г. Все это должно быть в чистой аккуратной заводской упаковке, с четким указанием даты производства, сроков годности и условий хранения. Фрукты — только по согласованию с лечащим врачом Также допускается приносить детское питание: фруктовые пюре, каша безмолочная, сухое белковое питание в заводской упаковке.

Список «запрещёнки» гораздо внушительнее. Пациентам нельзя передавать молочные и кисломолочные продукты, творожные сырки, квас и газированные напитки (кока-кола, фанта и другие), соленые и маринованные овощи, шоколад, мороженое, кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы, жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, виноград, экзотические фрукты, консервы (рыбные, мясные, овощные), колбасные и мясные изделия, икру, соленую рыбу, морепродукты, грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные, ягоды, продукты предприятий быстрого питания, алкоголь, табачные изделия, жевательную резинку, семечки, чипсы, сухарики. Под запретом салаты, супы и вторые блюда домашнего приготовления — пациентам инфекционки противопоказаны любые пищевые продукты не промышленного изготовления, принесенные из дома.

Маринады передавать пациентам нельзя

Однако, по словам самих госпитализированных, всё это им и не требуется.

«Кормят очень прилично. Конечно, еда столовская, но вполне вкусная. Двигаемся мало, выходить из бокса никуда нельзя, поэтому энергия не тратится, больничной еды более чем хватает. Меню разнообразное. Завтрак всегда каша: рисовая, манная, овсяная, пшеничная, плюс два кусочка булки, сыр, яблоко и кофейный напиток. Обед: суп (борщ, рыбный, щи, с макарошками, гороховый), второе (гречка, сосиска, салат из капусты; ленивые голубцы, котлета, макароны, салат из капусты; рыба, пюре, салат из свеклы; тушеная картошка с мясом, салат из свеклы). На ужин - горячее, обязательно не такое, как в обед. В обед подают компот из сухофруктов или кисель, вечером чай. По желанию часов в семь носят кефир, сок, кисель. Запеканку ещё раз на ужин давали с клубничным джемом. Питаюсь здесь полноценнее, чем дома», - поделилась псковичка Марина, в настоящее время проходящая лечение в областной инфекционной больнице.

На больничной койке она оказалась неожиданно, сразу после с приема, поэтому все необходимые вещи после привёз муж. Это стандартный набор: кружка, ложка, футболки, домашние брюки, белье, тапки, полотенце, средства гигиены (в боксе есть душ), зарядка, наушники, туалетная бумага, салфетки, а также таблетки от давления и желудка, которые необходимы горожанке по состоянию здоровья. Потом коллеги занесли книгу.

Впоследствии псковичка ни разу не просила принести ей что-либо, кроме воды. Однако неравнодушные коллеги всё равно передают приятные съедобные сюрпризы. Соседкам по палате тоже носят различные вкусности, они делятся с другими - самим всё не съесть. Передачки обычно оставляют на больничном КПП, два раза в день их разносят по палатам.

«Сейчас, конечно, здесь не так строго, как при ковиде. Мыть, процедуры делать приходят просто в масках, а раньше в костюмах. Палаты моют, кстати, каждый день и очень тщательно. Полы, все поверхности дезинфицирующим раствором, мусор два раза в день выносят», - добавила псковичка.

Больничный рацион и пребывание в стационаре в целом связаны с определенными ограничениями и дискомфортом. Но не стоит забывать, что больница — это не санаторий или ресторан, и её главная задача заключается в оказании медицинской помощи, в том числе посредством организации правильного питания. Оно является одной из важных составляющих успешного лечения, в ряде случаев напрямую влияет на скорость выздоровления. Поэтому пациентам и их близким лучше не пренебрегать правилами, установленными для их же пользы.

Ульяна Лаблюк