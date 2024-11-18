Общество

Новый мурал с изображением довоенного железнодорожного вокзала появится в Дно

Специалисты приступили к работе по созданию мурала на торце здания музейно-выставочного центра в Дно. Об этом сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

Здесь планируется изобразить здание довоенного железнодорожного вокзала.

«Почему именно его? Потому что в ходе экскурсий посетители центра часто говорят о том, что не помнят, каким был наш вокзал до Великой Отечественной войны. А именно его видел из окна приближающегося к станции поезда последний российский император Николай второй. Будем наблюдать за ходом работ и надеяться на отличный результат!» - рассказал глава округа.