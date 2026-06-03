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СМС-оповещения о беспилотной опасности начали приходить в Псковской области

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СМС-оповещения о беспилотной опасности начали приходить в Псковской области, в этом убедился корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Решение о введении СМС-оповещений было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области 27 мая.

Оповещения о возникновении беспилотной или ракетной опасности будут приходить жителям региона через СМС и в специальном канале в мессенджере МАХ. Экстренное информирование планируется обеспечивать непосредственно в пределах муниципалитетов, которых коснулась угроза.

Для оповещения создан канал «РСЧС Псковской области». Подписаться на него можно здесь.

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