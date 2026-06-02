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Стали известны 12 ТОСов-победителей псковского муниципального конкурса

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12 ТОСов стали победителями и получат финансирование на реализацию своих планов. По результатам конкурса  будут реализованы 15 проектов. Об этом пишет вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в мессенджере «Макс».

Изображение: Антон Мороз / «Макс»

ТОСы-победители:

  • Новгородская, 30
  • Новгородская, 32
  • Новгородская, 30А
  • Новгородская, 28
  • Новгородская, 14
  • Октябрьский, 33А
  • Наш Паневик
  • Льва Толстого, 26
  • БиблиоЛюб
  • Николая Васильева, 55А-61А
  • Металлистов, 30А-32 - 2 проекта
  • Октябрьский 31А - 3 проекта 

ТОС Новгородская, 28 стал победителем регионального конкурса грантов, и дополнил свою победу в муниципальном.

По словам депутата, с помощью проектов будут решаться те вопросы, которые поднимались на встречах на конкретных территориях: установка светильником, шлагбаума, камер видеонаблюдения, ограждение газонов, обустройство парковок, установка детских игровых и воркаут-площадок.

«Жителей благодарю за активность и неравнодушие, моих помощников – за помощь тем активистам, которые просили посодействовать с оформлением заявок! Спасибо Администрации города за поддержку наших активистов! Командная работа и общая заинтересованность дают хороший результат! Успешной реализации проектов!» - пишет Антон Мороз.

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