Стали известны 12 ТОСов-победителей псковского муниципального конкурса

12 ТОСов стали победителями и получат финансирование на реализацию своих планов. По результатам конкурса будут реализованы 15 проектов. Об этом пишет вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в мессенджере «Макс».

Изображение: Антон Мороз / «Макс»

ТОСы-победители:

Новгородская, 30

Новгородская, 32

Новгородская, 30А

Новгородская, 28

Новгородская, 14

Октябрьский, 33А

Наш Паневик

Льва Толстого, 26

БиблиоЛюб

Николая Васильева, 55А-61А

Металлистов, 30А-32 - 2 проекта

Октябрьский 31А - 3 проекта

ТОС Новгородская, 28 стал победителем регионального конкурса грантов, и дополнил свою победу в муниципальном.

По словам депутата, с помощью проектов будут решаться те вопросы, которые поднимались на встречах на конкретных территориях: установка светильником, шлагбаума, камер видеонаблюдения, ограждение газонов, обустройство парковок, установка детских игровых и воркаут-площадок.

«Жителей благодарю за активность и неравнодушие, моих помощников – за помощь тем активистам, которые просили посодействовать с оформлением заявок! Спасибо Администрации города за поддержку наших активистов! Командная работа и общая заинтересованность дают хороший результат! Успешной реализации проектов!» - пишет Антон Мороз.