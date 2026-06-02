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Нутрициолог развеяла мифы о пользе и вреде молока

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Нутрициолог сети клиник Docmed Софья Перикова рассказала о пользе молока. Прежде всего она развеяла в беседе со Здоровьем Mail очень популярный миф о том, что молоко нужно только детям, а взрослым лучше его не пить, авторы которого оправдывают его тем, что выработка фермента, отвечающего за переваривание лактозы, снижается с возрастом.

Изображение создано нейросетью

По словам специалиста, это происходит не у всех, а современные международные и национальные рекомендации развитых стран единогласны в том, что молочные и кисломолочные продукты являются обязательной частью рациона не только детей, но и взрослых.

Однако при наличии аллергии на белок коровьего молока необходимо подобрать альтернативы, а при непереносимости обратить внимание на кисломолочные продукты, так как лактозу в них уже съели молочнокислые бактерии и они переносятся намного лучше.

Нутрициолог отметила, что молочная продукция является основным источником легкоусвояемого кальция, который необходим для формирования и поддержания прочности костной ткани, зубов и ногтей. Молоко также богато фосфором, высококачественным белком, витаминами A, D и группы B.

Регулярное употребление молока способствует профилактике остеопороза — заболевания, при котором кости становятся хрупкими и подверженными переломам.

Софья Перикова рассказала, что, по данным Роспотребнадзора, пить парное молоко «прямо из-под коровы» без предварительной обработки не рекомендуется, так как это представляет опасность для здоровья. Употребление такого продукта без кипячения или пастеризации может привести к тяжелым острым кишечным инфекциям, пищевым отравлениям и другим системным заболеваниям.

Специалист также развеяла миф о том, что магазинное молоко менее полезно, чем деревенское. Она добавила, что современные методы обработки — пастеризация и ультрапастеризация — позволяют сохранить практически все ценные вещества в продукте.

Софья Перикова напомнила, что важно обращать внимание на сроки годности и целостность упаковки — она не должна быть вздутой, помятой или поврежденной.

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