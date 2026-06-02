В Пушкинских Горах благоустраивают лестничный спуск у Музея друзей Саввы Ямщикова

️Работы по благоустройству лестничного спуска по улице Пушкинская, располагающегося между зданиями Музея друзей Саввы Ямщикова и магазином «Пятерочка» и ведущего к зданию почты в Пушкинских Горах, идут активными темпами. Об этом пишет глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Проект благоустройства данного лестничного спуска вошел в число победителей регионального конкурса инициативных проектов на 2026 год.
На фото: вид лестничного спуска, декабрь 2025 года, и фотофакт сегодняшнего дня
Пресс-портреты