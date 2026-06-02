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В Пушкинских Горах благоустраивают лестничный спуск у Музея друзей Саввы Ямщикова

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️Работы по благоустройству лестничного спуска по улице Пушкинская, располагающегося между зданиями Музея друзей Саввы Ямщикова и магазином «Пятерочка» и ведущего к зданию почты в Пушкинских Горах, идут активными темпами. Об этом пишет глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Проект благоустройства данного лестничного спуска вошел в число победителей регионального конкурса инициативных проектов на 2026 год.

 
«Произведен демонтаж старой лестницы, выполняются подготовительные работы, и в ближайшее время еще один уголок нашего поселка станет более удобным для передвижения и привлекательным», - пишет глава округа.

На фото: вид лестничного спуска, декабрь 2025 года, и фотофакт сегодняшнего дня

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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