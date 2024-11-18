Общество

Открытки для любимых мам изготовили дети сотрудников псковской УИС

В преддверии праздника – Дня матери дети сотрудников уголовно-исполнительной системы приняли участие в творческом мастер-классе, который прошел в псковском Доме молодежи. Они изготовили открытки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Под руководством опытного педагога дополнительного образования и при поддержке своих матерей дети сделали своими руками поздравления, в которые вложили талант и фантазию, нежность и любовь к родному человеку. Для создания сюжетов использовали различные элементы декора, а центром открыток стали совместные семейные фотографии. Все участники мастер-класса получили огромное удовольствие от проделанной работы, зарядились хорошим настроением и положительными эмоциями.

«Мама – самый важный человек в нашей жизни, наш лучший друг, защитник и учитель, к которому мы идем за советом в трудную минуту и на которого можем положиться всегда и во всем»,- отметили в УФСИН.