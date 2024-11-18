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Общество

Продолжаются поиски псковича со шрамами под левым коленом

23.11.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Продолжает разыскиваться пскович Вадим Коноба 1986 года рождения. Мужчина без вести пропал 5 июня, до настоящего времени его местоположение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, коротко стрижен, носит бороду. Над левым глазом шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии,

Был одет в черную футболку и шорты в бело-черную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112. 

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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