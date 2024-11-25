Общество

Как псковичи праздновали День матери в соцсетях

Накануне, 24 ноября, в России отмечали День матери. Международный праздник в честь всех мам в России празднуют с 1998 года в последнее воскресенье ноября. По стране прошли многочисленные концерты, в социальных сетях проводили различные флэшмобы, а цветочные магазины, как обычно, озолотились. Как отмечали праздник в интернет-пространстве Псковской области? Что выкладывали на свои странички региональные политики? Предлагаем посмотреть.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своих страницах в соцсетях поздравил всех мам, бабушек и прабабушек с праздником и рассказал, что по поручению президента вручил многодетным мамам государственные награды, а также медаль «Родительская слава Псковской области».

«За заслуги в воспитании детей вручил ордена «Мать-героиня» маме 14 детей Галине Матвеевой и маме 11 детей Ирине Хохловой. Также отметил вклад в укрепление института семьи мамы 4 детей Ирины Линкевич – вручил медаль «Родительская слава Псковской области». Спасибо за ваш пример, любовь, заботу и непростой, но такой важный и прекрасный труд!» - написал губернатор.

Глава города Пскова Борис Елкин в своем поздравлении отметил, что мамы каждый день дарят безусловную любовь и заботу, становясь опорой и поддержкой для всей семьи.

«Дорогие мамы, от всего сердца желаю вам счастья и уюта в доме, здоровья и радости вашим детям, а также множества счастливых мгновений. Пусть в ваших сердцах всегда царит гармония, а все мечты и желания исполняются. Мы вас очень любим и ценим!» - написал глава города.

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своих соцсетях опубликовал трогательное поздравление для всех мам и бабушек.

«Отдельный поклон – многодетным матерям, мамам, воспитывающим приемных детей, малышей с ограниченными возможностями. Вы восхищаете, а ваш ежедневный труд – пример для подражания. Крепкого вам здоровья, дорогие мамы и бабушки! Счастья и радости! Пусть ваши дети станут достойным продолжением вас! Пусть у них все получится!» - поздравил Александр Козловский.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко на странице ВКонтакте опубликовал фотографию своей мамы в молодости сопроводив ее трогательным признанием в любви.

«Мама, милая мама, как тебя я люблю!» - написал политик.

Председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский выложил фотографию открытки, которую своими руками для мамы сделал его сын.

«Пусть этот день будет наполнен теплом, любовью и радостью. Спасибо вам за вашу заботу, терпение и бесконечную любовь. Вы – наше вдохновение и самый надёжный тыл», - поделился депутат.

Глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте рассказала, что в Доме культуры деревни Писковичи в этот праздничный день с большим удовольствием поздравили всех мам.

«Пусть этот день будет согрет поздравлениями, улыбками, участием ваших детей! Пусть ваши глаза сияют счастьем, а невзгоды обходят ваш дом стороной! Будьте здоровы, успешны, любимы! С праздником!» - поздравила глава глава района.

Директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко также не обошла праздник стороной. В соцсетях она опубликовала несколько фотографий со своей большой семьей.

«Счастье такое простое и банальное - оно здесь, рядом, в родных и любимых. Дай Бог здоровья всем мамам. Мамочка - ты дала нам все и научила всему меня, брата, твоих внуков. Пусть в детях и внуках живет родительская кровь, любовь, добро и наша семья! Обнимать и беречь!» - поздравила Наталья Юрченко.

Депутат Псковской гордумы Алеся Михачева в своем телеграм-канале выложила трогательное видео, где рассказала, что этот день посвящен всем невероятным женщинам, которые дарят нам любовь, заботу и поддержку каждый день.

«Спасибо вам, дорогие мамы, что вы всегда стоите рядом со своими детьми и делаете все возможное, чтобы их счастье было полным. Вы настоящие героини жизни! Пусть этот день будет наполнен теплом, улыбками и самыми радостными моментами. Желаю вам ощутить всю силу своей любви и принять слова благодарности», - написала Алеся Михачева в посте.

Директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев опубликовал фотографию с мамой и отметил, что сегодня ещё один повод сказать нашим мамам, что мы их любим.

«Дорогих и близких людей в жизни будет много, а мама одна», - написал Георгий Пономарев в посте.

Стоит отметить, что тренд на публичные поздравления все набирает силу. К поздравлениям в соцсетях можно относиться по-разному. Однако, уверена, что любая мама будет счастлива прочитать несколько приятных строк от своих детей. С праздником!

Ксения Журавкова