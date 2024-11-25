Как псковичи праздновали День матери в соцсетях

Накануне, 24 ноября, в России отмечали День матери. Международный праздник в честь всех мам в России празднуют с 1998 года в последнее воскресенье ноября. По стране прошли многочисленные концерты, в социальных сетях проводили различные флэшмобы, а цветочные магазины, как обычно, озолотились. Как отмечали праздник в интернет-пространстве Псковской области? Что выкладывали на свои странички региональные политики? Предлагаем посмотреть.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своих страницах в соцсетях поздравил всех мам, бабушек и прабабушек с праздником и рассказал, что по поручению президента вручил многодетным мамам государственные награды, а также медаль «Родительская слава Псковской области».
Глава города Пскова Борис Елкин в своем поздравлении отметил, что мамы каждый день дарят безусловную любовь и заботу, становясь опорой и поддержкой для всей семьи.
Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своих соцсетях опубликовал трогательное поздравление для всех мам и бабушек.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко на странице ВКонтакте опубликовал фотографию своей мамы в молодости сопроводив ее трогательным признанием в любви.
Председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский выложил фотографию открытки, которую своими руками для мамы сделал его сын.
Глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте рассказала, что в Доме культуры деревни Писковичи в этот праздничный день с большим удовольствием поздравили всех мам.
Директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко также не обошла праздник стороной. В соцсетях она опубликовала несколько фотографий со своей большой семьей.
Депутат Псковской гордумы Алеся Михачева в своем телеграм-канале выложила трогательное видео, где рассказала, что этот день посвящен всем невероятным женщинам, которые дарят нам любовь, заботу и поддержку каждый день.
Директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев опубликовал фотографию с мамой и отметил, что сегодня ещё один повод сказать нашим мамам, что мы их любим.
Стоит отметить, что тренд на публичные поздравления все набирает силу. К поздравлениям в соцсетях можно относиться по-разному. Однако, уверена, что любая мама будет счастлива прочитать несколько приятных строк от своих детей. С праздником!
Ксения Журавкова