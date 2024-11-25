«Единая Россия» дала старт всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

Центральный совет сторонников «Единой России» представляет всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Все желающие могут отправить свои работы до 23 декабря. Полуфиналистов определят жители регионов путём голосования, а победителей выберет оргкомитет, в состав которого войдут представители от каждого субъекта Российской Федерации.
Лучшие проекты получат поддержку в размере до 3 миллионов рублей, а также наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников. Кроме того, проекты будут обеспечены информационным сопровождением.
«Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути», – отметила председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.
Подать заявку можно на сайте. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.