Общество

Новые школы в Гдовском районе откроются 1 сентября 2025 года – Владимир Кузь

Новые школы в Гдовском районе могут открыть свои двери 1 сентября 2025 года. Об этом заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сложности на стройке всегда есть. Это без этого никуда. На территории Гдовского района строятся две школы, одна школа в Гдове на 825 мест. А вторая школа в Смуравьево-2 более чем на 200 мест. Сейчас идет капремонт Яммской школы. Это школа, которая прямо нуждалась в капитальном ремонте. Работы там сейчас ведутся, ведутся достаточно активно. Я думаю, что 1 сентября 2025 года дети пойдут в обновленную школу», – сказал Владимир Кузь.

Он уточнил, что в новые школы дети Гдовского района тоже пойдут 1 сентября 2025 года.

«Жители района наблюдают, как активно ведется строительство школы. Сроки – декабрь 2024 года, но я думаю, что их перенесут. Есть причины переноса, но мы должны с вами четко понимать, что 1 сентября 2025 года новая школа, скорее всего, откроет свои двери», – уточнил Владимир Кузь.