Общество

Самую главную ошибку при расторжении брака назвал псковичам юрист

Самую главную ошибку при расторжении брака назвал псковичам практикующий юрист Юрий Никандров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Самая главная ошибка, которую многие допускают: забывают, когда они прекратили фактически (вместе) проживать, вести совместный бюджет. Эта дата очень важна, и про нее все забывают. Много на этом этапе допускают ошибок», — рассказал Юрий Никандров.

Он уточнил, что в судебной практике у него был случай, когда супруги расстались в 2019 году, а развелись только в 2023 году. Супруга платила ипотеку с 2019 года самолично, а потом пыталась взыскать половину платежа с бывшего супруга.

«Это очень важно. Точкой отсчета является время, когда супруги прекратили проживать и вести совместный бюджет. Когда в холодильнике стали разными – уже считается», – добавил юрист.