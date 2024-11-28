Общество

Псковичку наградили за победу в конкурсе стихов от Общественной палаты России

Победительнице конкурса стихов «Моя большая семья» от Общественной палаты России Александре Тимофеевой в Пскове 29 ноября вручили благодарственное письмо комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению культурного наследия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Студентка первого курса Псковского кооперативного техникума Александра Тимофеева победила в конкурсе стихов «Моя большая семья». Ее работу опубликовали в книге, изданной к Году семьи.

Благодарственное письмо вручил председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.

«Александра стала победительницей конкурса. Общественная палата издала книгу, посвященную Году семьи. В ней на 32 странице стихотворение, написанное Александрой. Стихотворение Александры очень правильное. Наша страна полна культуры, обрядов. Мне хочется, чтобы ваши начинания продолжались. Желаю вам благополучия и успехов», — отметил Александр Седунов и рассказал студентке о работе Общественной палаты, после чего призвал к сотрудничеству и взаимодействию в дальнейшем. Он предложил опубликовать несколько стихотворений на сайте Общественной палаты Псковской области.

Александра Тимофеева рассказала, что несмотря на то, что она является единственным ребенком в семье, именно семья и родители вдохновили ее на участие в конкурсе.

«У меня очень любящая семья, родители всегда и во всем меня поддерживают», — отметила она. Девушка также является волонтером и юнармейцем. В дальнейшем она мечтает стать журналистом.

Кроме того, как сообщается в положении о конкурсе, на основе лучших авторских стихов будут написаны песни.

На конкурс принимались стихи собственного сочинения, написанные на русском языке.