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Общество

Олег Савельев: ТОС – самая правильная и лучшая форма местного самоуправления

02.12.2024 17:08|ПсковКомментариев: 0

В Куньинском районе на сегодняшний день функционирует порядка 26 территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), которые объединяют более двух тысяч участников. ТОС – самая правильная и лучшая форма местного самоуправления. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев.

«Хотел бы обратить ваше внимание на следующий момент: некоторые утверждают, что в связи с проведением муниципальной реформы, а именно с преобразованием муниципальных районов в округа, для местного самоуправления создаются определённые препятствия», - сказал Олег Савельев и подчеркнул, что муниципальная реформа «не ставит подножку местному самоуправлению, а, наоборот, способствует его развитию».

«Я хочу сказать, что это не так, поскольку местное самоуправление, это, в том числе, ТОСы, которые в последние годы благодаря поддержке Михаила Юрьевича Ведерникова, нашего губернатора, очень активно развиваются. ТОС – это самая правильная и лучшая форма местного самоуправления, потому что здесь инициатива идет от самих граждан», – пояснил он.

Депутат привёл пример деревни, где созданы три ТОСа, которые в текущем году получили более 1 миллиона 100 тысяч рублей на благоустройство. Район выделил всего около 100 тысяч рублей в качестве софинансирования, остальные средства поступили из регионального бюджета в виде субсидий.

«Мог ли район выделить такую сумму на благоустройство этой деревни? Конечно, нет, – подчеркнул депутат. – Только благодаря ТОСам, благодаря активности самих граждан была выделена эта значительная сумма».

Комментируя муниципальную реформу, Олег Савельев отметил, что несмотря на изменения в структуре власти у активных жителей остается возможность влиять на жизнь своих сообществ через участие в работе ТОСов. 

«Инициативные люди всегда найдут способ проявить себя. Те, кто не войдет в состав депутатов, смогут заняться решением вопросов на местах, организовав ТОСы и привлекая средства для решения проблем, волнующих их и односельчан», – заключил он.

Пресс-портрет
Савельев Олег Дмитриевич ​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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