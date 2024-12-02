Общество

Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

В декабре 2024 года суббота, 28-е число, будет рабочим днем. Это связано с постановлением правительства РФ о переносе выходных дней в 2024 году, согласно которому выходной день с 28 декабря переносится на понедельник, 30 декабря. Однако 28 декабря останется полноценным рабочим днем без сокращения рабочего времени, рассказала юрист и эксперт по трудовому праву hh.ru Ольга Владимирова.

В начале следующего года россиян ожидает короткая рабочая неделя: в январе 2025 года работать придется лишь два дня – 9-го и 10-го числа.

В связи с этим у многих сотрудников может возникнуть соблазн взять отпуск именно на эти даты, чтобы продлить период отдыха до 15 дней (с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года), потратив при этом только два дня отпуска. Однако стоит учитывать, что в январе 2025 года всего 17 рабочих дней, поэтому такой подход может быть невыгоден с точки зрения расчета отпускных выплат, заметила эксперт.