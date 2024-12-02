Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
Быть классным
Готовим сами Как в ресторане
Денис Иванов о фермерских рынках
Потягнем за Отечество!
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
«Истфакт» Ленин в Пскове
Третий этап Муниципальная реформа
Что привезти из Пскова?
«Легкая кухня»: творожная запеканка
оценка качества Псковских педагогов
От стекляшки до «чебурашки»
 
 
 
ещё Общество 02.12.2024 10:000 В объективе — Псковская область: город велосипедов и кино Новоржев. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.12.2024 17:420 Комбинированная машина для обслуживания дорог и уборки листьев поступит в Куньинский район 02.12.2024 17:390 Акцию по сдаче крови организуют в Пскове в преддверии Дня добровольца 02.12.2024 17:170 Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным 02.12.2024 17:080 Олег Савельев: ТОС – самая правильная и лучшая форма местного самоуправления 02.12.2024 16:580 Студенты возложили цветы к памятнику солдату Первой мировой войны на псковской набережной
 
 
 
Самое популярное 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 25.11.2024 12:595 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 26.11.2024 10:350 Красота и безобразие
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

02.12.2024 17:17|ПсковКомментариев: 0

В декабре 2024 года суббота, 28-е число, будет рабочим днем. Это связано с постановлением правительства РФ о переносе выходных дней в 2024 году, согласно которому выходной день с 28 декабря переносится на понедельник, 30 декабря. Однако 28 декабря останется полноценным рабочим днем без сокращения рабочего времени, рассказала юрист и эксперт по трудовому праву hh.ru Ольга Владимирова. 

В начале следующего года россиян ожидает короткая рабочая неделя: в январе 2025 года работать придется лишь два дня – 9-го и 10-го числа.

В связи с этим у многих сотрудников может возникнуть соблазн взять отпуск именно на эти даты, чтобы продлить период отдыха до 15 дней (с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года), потратив при этом только два дня отпуска. Однако стоит учитывать, что в январе 2025 года всего 17 рабочих дней, поэтому такой подход может быть невыгоден с точки зрения расчета отпускных выплат, заметила эксперт. 

Теги: #hh #рабочий день
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поможет ли увеличение штрафов решить проблему парковки на зеленых зонах?
В опросе приняло участие 3 человека
02.12.2024, 17:420 Комбинированная машина для обслуживания дорог и уборки листьев поступит в Куньинский район 02.12.2024, 17:390 Акцию по сдаче крови организуют в Пскове в преддверии Дня добровольца 02.12.2024, 17:290 Работы по догазификации начали вести оперативнее — Олег Савельев 02.12.2024, 17:250 Лекарственные травы, традиционная кухня и сказки: в Печорском округе стартует неделя культуры сето
02.12.2024, 17:170 Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным 02.12.2024, 17:080 Олег Савельев: ТОС – самая правильная и лучшая форма местного самоуправления 02.12.2024, 16:580 Студенты возложили цветы к памятнику солдату Первой мировой войны на псковской набережной 02.12.2024, 16:450 ЦБ РФ выпустил две новые инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»
02.12.2024, 16:430 Порядок с обращением с ТКО будет наведен — депутат областного Собрания 02.12.2024, 16:261 Быть классным 02.12.2024, 16:170 Небольшое потепление прогнозируют в начале недели в СЗФО 02.12.2024, 16:160 Алик Халиков стал заведующим филиала «Пушкиногорский» островской больницы
02.12.2024, 16:140 Протаранивший стоящую машину на перекрестке в Пскове водитель оказался пьяным 02.12.2024, 16:020 Карантин по бешенству ввели в печорской деревне Забелино 02.12.2024, 15:520 Более шести миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками 02.12.2024, 15:411 Олег Савельев о едином способе избрания глав муниципалитетов: Случайные люди не смогут прийти к власти
02.12.2024, 15:340 22 тонны польских груш уничтожили в Псковской области 02.12.2024, 15:320 Два показа «Маленьких трагедий» в псковском театре прошли с аншлагом 02.12.2024, 15:290 Суд изъял земельный участок в Печорском округе за неиспользование по назначению 02.12.2024, 15:220 Проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Стругокрасненском округе проводят следователи
02.12.2024, 15:050 ТОС благоустроил детский парк на берегу озера Смолинское в Палкинском районе 02.12.2024, 14:560 Никакого ухудшения по отношению к местным быть не должно: Олег Савельев о муниципальной реформе 02.12.2024, 14:450 Медицинские обследования без очередей и хамства. ЛОНГРИД 02.12.2024, 14:440 МегаФон улучшил покрытие в Бежаницком округе
02.12.2024, 14:430 До +4 градусов прогнозируют в Псковской области 3 декабря 02.12.2024, 14:330 Человека спасли при возгорании жилого дома в Опочке 02.12.2024, 14:250 Муниципальная реформа повышает эффективность работы — Олег Савельев 02.12.2024, 14:180 У псковичей остался один день для своевременной оплаты налоговых уведомлений за 2023 год
02.12.2024, 14:040 Движение идет, опасаться не нужно — Олег Савельев о преобразовании Куньинского района в округ 02.12.2024, 13:572 Начался прием вопросов к прямой линии губернатора Михаила Ведерникова 02.12.2024, 13:450 Житель Палкинского района хотел помириться с женой и попал под суд за угрозу убийством 02.12.2024, 13:382 Один и тот же автомобиль Lifan сбил шлагбаум на Балтийской и попал в ДТП на трассе
02.12.2024, 13:320 Названа возможная дата прямой линии с Путиным 02.12.2024, 13:300 Выступление певицы из Великих Лук покажут на музыкальном телеканале  02.12.2024, 13:230 Олег Савельев: Никто из глав округов не сказал, что муниципальная реформа была во вред 02.12.2024, 13:070 Автомобиль ВАЗ сгорел в Острове
02.12.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надежды на скорый мир, время бюджетов и перемены в «Моглино» и «Экогрупп» 02.12.2024, 13:010 Александр Котов: Приемы граждан — весомая часть работы депутатов 02.12.2024, 12:560 Проезд транспорта на площади Ленина в Великих Луках закрыт из-за новогодней ели 02.12.2024, 12:530 Псковская область заняла 58 место по способности населения накопить миллион
02.12.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: «Да будет свет!» - сказал монтёр... 02.12.2024, 12:250 «Постскриптум»: Надежды на скорый мир, время бюджетов и перемены в «Моглино» и «Экогрупп» 02.12.2024, 12:150 Сирены проверят в Псковской области 4 декабря 02.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Олегом Савельевым
02.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 2 декабря 02.12.2024, 11:550 Кабмин упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями 02.12.2024, 11:440 Монтаж главной городской ели начался в Великих Луках 02.12.2024, 11:341 «ГорДозор»: «Да будет свет!» - сказал монтёр...
02.12.2024, 11:210 Александр Котов дал старт декаде приемов реготделения партии «Единая Россия» 02.12.2024, 11:140 Огнеборцы эвакуировали два газовых баллона при ликвидации пожара в Пскове 02.12.2024, 11:120 «Маленькие» трагедии 02.12.2024, 11:060 На 83% вырос спрос на корпоративные подарки перед Новым годом — аналитики
02.12.2024, 10:560 Мужчина погиб при возгорании жилого дома в Стругокрасненском округе 02.12.2024, 10:540 Ретейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов «Улыбка радуги» 02.12.2024, 10:480 «Гайд-парк»: Олег Савельев о догазификации и муниципальной реформе 02.12.2024, 10:410 Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области получил Гран-при на международном конкурсе
02.12.2024, 10:270 Бюджет города Пскова на 2025 год приняли в первом чтении 02.12.2024, 10:180 Часть объектов Псковского музея-заповедника закрыта 2 декабря 02.12.2024, 10:151 Крупные учения НАТО стартуют в Эстонии вблизи Псковской области 02.12.2024, 10:103 Три пары двойняшек родились в ноябре в Псковской области
02.12.2024, 10:030 Новогоднее настроение в Fjord Plaza: Ёлки, концерты и мастер-классы ждут посетителей 02.12.2024, 10:000 В объективе — Псковская область: город велосипедов и кино Новоржев. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.12.2024, 09:520 Концерт «Путешествие в детство» в Пскове собрал аншлаг 02.12.2024, 09:441 Продукты для Нового года за год подорожали на 11,4%
02.12.2024, 09:300 Наталья Федорова о ремонте учреждений культуры в Псковском районе 02.12.2024, 09:150 В РФ полная стоимость потребкредитов снизилась впервые за полгода 02.12.2024, 09:000 В 2025 году сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами - исследование 02.12.2024, 08:440 2 декабря – Авдеев день: почему нельзя оставлять открытыми окна и двери
02.12.2024, 08:180 Раскрыто, кому государство вернет «налоговый кешбэк» за 2025 год 02.12.2024, 08:020 Сокращение предложения на рынке новостроек зафиксировали в России 02.12.2024, 07:300 В России стартовал национальный органический конкурс 02.12.2024, 07:000 Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов
01.12.2024, 22:000 Великолукские полицейские продолжают розыск пропавшего пять лет назад мужчины 01.12.2024, 21:420 Стало известно, как выросли цены на мандарины за год 01.12.2024, 21:190 Врач назвала три безопасных способа разморозки мяса 01.12.2024, 21:001 Участковые и следователи требуются в полицию Великих Лук
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru