Общество

Число покупок на ноябрьских распродажах в онлайне выросло на 18%

В период ноябрьских распродаж средний чек в рознице по топ-50 непродовольственных категорий товаров увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,1 тысячи рублей. Количество покупок выросло на 5%. Об этом сообщил генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

В онлайн-сегменте средняя стоимость покупок составила 8,2 тысячи рублей, что на 3% больше, чем годом ранее, а количество покупок увеличилось на 18%.

Наиболее популярными категориями товаров среди россиян стали товары для дома, электроника, одежда и обувь. В сфере услуг россияне чаще всего выкупали туры и бронировали гостиничные номера.

По данным компании, в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим годом незначительно выросло количество покупок мебели и товаров для дома — на 2% в рознице и на 12% в онлайн-сегменте. Медианная цена на эти товары увеличилась на 10% и составила 17,8 тысячи рублей.

Количество покупок парфюмерии и косметики увеличилось на 3%, а средняя цена превысила прошлогоднюю на 2% и составила 4,7 тысячи рублей.

Бронирование гостиниц подорожало на 12% и составило 17 тысяч рублей, а количество сделок в этой сфере выросло на 10%. В онлайн-сегменте количество сделок увеличилось на 24%, пишут «Известия».

Количество покупок одежды снизилось на 4%, хотя в онлайн-сегменте оно выросло на 9%. Электронику, бытовую технику, товары для детей и спорттовары покупали реже на 4%. Однако в онлайн-сегменте количество сделок по этим категориям увеличилось на 7–21%.

По мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, небольшой рост основных категорий товаров в этом году и снижение продаж в некоторых из них свидетельствуют о снижении интереса к таким акциям. Покупатели понимают, что часто речь идёт не о реальных скидках, а о снижении предварительно завышенной цены.