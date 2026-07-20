Дмитрий Быстров поздравил руководителя Островского райпо с юбилейным днём рождения

Глава Островского округа Дмитрий Быстров поздравил руководителя Островского райпо Ирину Александрову с юбилейным днём рождения. Об этом глава округа пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Дмитрий Быстров / «Макс»

«Рабочая неделя началась с приятного события: с юбилейным днем рождения от души поздравил руководителя Островского райпо Ирину Александрову. В нашем муниципалитете Ирину Евгеньевну многие знают лично – ответственный профессионал своего дела, отзывчивый и добродушный человек. Она успешно управляет большим коллективом сотрудников, которые обеспечивают продуктами питания и промтоварами жителей самых отдаленных населенных пунктов нашего округа. Талант организатора, мудрость, добросердечность, заинтересованность в результате на благо людей – эти качества присущи Ирине Евгеньевне. Сердечно поздравляю с личным праздником! Крепкого здоровья, семейного благополучия, радости жизни, профессиональных успехов, мирного неба – с днем рождения!» - поздравил Дмитрий Быстров.