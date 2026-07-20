Псковский суд вынес условный приговор начальнице отделения почты за хищение 60 тысяч рублей

Псковский районный суд вынес приговор в отношении начальника отделения почтовой связи «Елизарово», признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием служебного положения), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что в период с февраля по июль 2025 года Ежова, используя служебное положение, систематически изымала из кассы отделения почтовой связи денежные средства, внося недостоверные сведения в отчетность, чем причинила АО «Почта России» ущерб на сумму около 60 тысяч рублей. Недостача была выявлена в ходе внеплановой проверки, впоследствии полностью возмещена подсудимой.

В судебном заседании женщина вину признала и раскаялась в содеянном.

По итогам рассмотрения дела судом Ежовой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере почтовых услуг, на срок 2 года.