 
Общество

Псковский суд вынес условный приговор начальнице отделения почты за хищение 60 тысяч рублей

0

Псковский районный суд вынес приговор в отношении начальника отделения почтовой связи «Елизарово», признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием служебного положения), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что в период с февраля по июль 2025 года Ежова, используя служебное положение, систематически изымала из кассы отделения почтовой связи денежные средства, внося недостоверные сведения в отчетность, чем причинила АО «Почта России» ущерб на сумму около 60 тысяч рублей. Недостача была выявлена в ходе внеплановой проверки, впоследствии полностью возмещена подсудимой.

В судебном заседании женщина вину признала и раскаялась в содеянном.

По итогам рассмотрения дела судом Ежовой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере почтовых услуг, на срок 2 года.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026