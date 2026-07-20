В школах Великих Лук откроются профильные классы и отменят домашние задания для первоклассников

С 1 сентября в великолукских школах отменят домашних заданий для первоклассников, введут оценки за поведение, профильные классы и откроют три учреждения после ремонта. Об этом пишет депутат Великолукской городской Думы фракции «Единая Россия», директор Инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина на своей странице в «ВКонтакте».

Изображение: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

По словам депутата, новый учебный год станет началом ряда важных изменений на федеральном уровне. В российских школах отменяются домашние задания для первоклассников, возвращается оценка за поведение, для учащихся 5-х классов вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, изменятся подходы к преподаванию обществознания и иностранных языков, а в детских садах стартует проект «Добрые игры».

После завершения капитального ремонта вновь откроются детский сад № 5, школа № 7 имени Антона Злобина и Кадетская школа.

Продолжится развитие профильного образования. С 1 сентября откроются профильные классы Следственного комитета Российской Федерации: в школе № 5 — для учащихся 6–8 классов, в лицее № 10 — для 7–9 классов. В обновленной школе № 7 также начинается набор в 10-й медицинский класс.

Как отметила депутат, в городе, в том числе благодаря инициативе местного отделения партии «Единая Россия» последовательно выстраивается система ранней профориентации, позволяющая школьникам заранее познакомиться с будущей профессией и сделать осознанный выбор своего профессионального пути. Кроме того, планируется расширение программ дополнительного образования и профориентационной работы.