В Пскове пройдут соревнования на звание лучшего звена газодымозащитной службы по Северо-Западу

В четверг, 23 июля, в Пскове состоится II этап смотра-конкурса на звание лучшего звена газодымозащитной службы среди представителей Северо-Западного федерального округа 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области

В конкурсе примут участие звенья ГДЗС из 10 регионов, занявшие первые места в отборочном этапе в своем субъекте.

Программа соревнований будет включать в себя выполнение одного теоретического задания и двух практических упражнений: газодымозащитникам предстоит преодолеть полосу препятствий и дымокамеру.

Участники должны выполнить упражнения как можно быстрее, набрав минимум штрафных баллов. Все элементы соревнований взяты из реальных условий, с которыми приходится сталкиваться пожарным в своей повседневной деятельности.

Соревнования откроются в 10:00 в Пскове на улице Коммунальная, 62 на территории 1 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области.