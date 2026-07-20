В Псковской области выявлено 84,6 тысячи тонн некачественного зерна

С 1 мая по 7 июля в Псковской области государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверили 86 деклараций о соответствии, проконтролировали почти 400 тысяч тонн зерна и выявили 84,6 тысячи тонн некачественной зерновой продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

По результатам проверки информации, указанной в декларациях о соответствии и СДИЗ, специалисты ведомства в ходе мониторинга деклараций, размещенных на официальном сайте ФГИС «Росаккредитация», и анализа данных в ФГИС «Зерно» выявили 13 нарушений обязательных требований.

Наиболее часто выявляемыми нарушениями стали: не проведение исследований, в том числе в части содержания остаточного количества действующих веществ пестицидов в зерне, нарушения правил оформления декларации о соответствии и формирование СДИЗ с нарушением целевого использования зерна.

Так, к примеру, у регионального сельхозпроизводителя ООО «Тригорское» была признана недействительной декларация о соответствии на зерно из-за несоблюдения правил оформления декларации о соответствии.

По данным фактам хозяйствующим субъектам управлением Россельхознадзора выдано 13 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, принято 10 решений о признании 10 деклараций о соответствии недействительными.