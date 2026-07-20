 
Общество

В Псковской области выявлено 84,6 тысячи тонн некачественного зерна

0

С 1 мая по 7 июля в Псковской области государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверили 86 деклараций о соответствии, проконтролировали почти 400 тысяч тонн зерна и выявили 84,6 тысячи тонн некачественной зерновой продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

По результатам проверки информации, указанной в декларациях о соответствии и СДИЗ, специалисты ведомства в ходе мониторинга деклараций, размещенных на официальном сайте ФГИС «Росаккредитация», и анализа данных в ФГИС «Зерно» выявили 13 нарушений обязательных требований. 

Наиболее часто выявляемыми нарушениями стали: не проведение исследований, в том числе в части содержания остаточного количества действующих веществ пестицидов в зерне, нарушения правил оформления декларации о соответствии и формирование СДИЗ с нарушением целевого использования зерна.

Так, к примеру, у регионального сельхозпроизводителя ООО «Тригорское» была признана недействительной декларация о соответствии на зерно из-за несоблюдения правил оформления декларации о соответствии. 

По данным фактам хозяйствующим субъектам управлением Россельхознадзора выдано 13 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, принято 10 решений о признании 10 деклараций о соответствии недействительными.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026