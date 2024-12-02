Общество

Мелодии из балета «Щелкунчик» заменят школьные звонки в декабре

Министерство просвещения Российской Федерации совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий реализует проект «Музыка вместо звонков». В рамках проекта в декабре вместо школьных звонков прозвучат мелодии из балета «Щелкунчик». Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

Цель проекта — воспитать гармонично развитую личность и приобщить школьников к музыкальной культуре. Благодаря проекту дети смогут прикоснуться к прекрасному и познакомиться с шедеврами выдающихся композиторов России, отметили в министерстве.

Всемирно известная музыка Петра Ильича Чайковского заменит школьные звонки в преддверии показа балета «Щелкунчик». Постановку можно будет увидеть 31 декабря в официальном сообществе Большого театра в социальной сети «ВКонтакте».

В течение года мелодии звонков будут посвящены памятным датам и темам занятий «Разговоры о важном». Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России.