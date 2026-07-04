День тыла и финансовой службы УИС отметили в Псковском филиале Университета ФСИН

Сотрудники отдела тылового обеспечения и финансово-экономического отделения Псковского филиала университета ФСИН принимают поздравления с профессиональными праздниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

День тыла уголовно-исполнительной системы Российской Федерации ежегодно отмечается 4 июля, День финансовой службы УИС – 6 июля. С профессиональным праздником сотрудников отдела тылового обеспечения и финансово-экономического отделения Псковского филиала Университета ФСИН России поздравила врио начальника филиала Галина Пасичнюк.

«За годы становления образовательной организации обновлялась его материально-техническая база, формировался кадровый состав, а поиск новых форм работы приносил видимые результаты при строгом соблюдении законности экономической деятельности и финансовой дисциплины», – отметила врио начальника Псковского филиала Галина Пасичнюк.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей лучшие сотрудники и работники были удостоены благодарностями руководства филиала и Университета.