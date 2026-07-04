До некоторых заправок не было доведено о разрешении отпуска бензина в тару - Михаил Ведерников

Решение об отпуске 5 литров топлива в сертифицированные тары до заправок в Псковской области толком доведено не было, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Мах.
Видео: Михаил Ведерников / Мах
«Люди простояли в очередях и получили отказ. Это неправомерно. В течение дня ответственные руководители занимались вопросом.
Меня заверили, что с субботы отпуск будет разрешён на всех заправках "Сургутнефтегаз". На части из них изменения учли оперативно», - сказал Михаил Ведерников.
Что касается других сетей – из-за жёсткой вертикальной структуры некоторые ожидают официальные письма от головных офисов.