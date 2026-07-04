До некоторых заправок не было доведено о разрешении отпуска бензина в тару - Михаил Ведерников

Решение об отпуске 5 литров топлива в сертифицированные тары до заправок в Псковской области толком доведено не было, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

«Люди простояли в очередях и получили отказ. Это неправомерно. В течение дня ответственные руководители занимались вопросом.

Меня заверили, что с субботы отпуск будет разрешён на всех заправках "Сургутнефтегаз". На части из них изменения учли оперативно», - сказал Михаил Ведерников.

Что касается других сетей – из-за жёсткой вертикальной структуры некоторые ожидают официальные письма от головных офисов.

«Мы приняли решение на региональном оперативном штабе, и оно обязательно к исполнению. Дополнительно направили письма руководителям компаний. Если сдвигов быстро не будет – начнём применять меры воздействия. Ситуация для всех сложная, но это не повод так относиться к базовым потребностям людей», - заключил губернатор.



