389 украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь

389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожили над российскими регионами в течение ночи, в период с 20.00 3 июля до 7.00 4 июля, сообщили в Минобороны.

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БПЛА уничтожали над территориями Псковской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

На данный момент беспилотная опасть в Псковской области снята.