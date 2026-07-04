В аэропорту Пскова сняты ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Пскова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о сбитии в воздушном пространстве региона более 30 БПЛА. Обломки БПЛА упали на производстве в Великих Луках и в жилом секторе в Кунье. На данный момент беспилотная опасность в области снята.