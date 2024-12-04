Общество

Матвиенко призвала разъяснить врачам в регионах клинические рекомендации

Минздрав России несет ответственность за успешное введение в медучреждениях регионов новых клинических рекомендаций по лечению пациентов, норма вступает в силу с 1 января 2025 года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее парламентарии приняли поправки в законодательство об охране здоровья, по которым срок перехода к оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций продлен до 1 января 2025 года. Перечень заболеваний, по которым разрабатывают клинические рекомендации, формирует Минздрав на основе установленных критериев, пишет РИА Новости.

В ходе ежегодного совещания Матвиенко со статс-секретарями — заместителями министров вице-спикер СФ Инна Святенко напомнила о приближающемся сроке. «Важно отметить, чтобы правительство и Минздрав провели в декабре текущего года селектор о готовности регионов к реализации клинических рекомендаций», — сказала сенатор.

В свою очередь, Матвиенко подчеркнула, что, по данным Минздрава, проблем с переходом нет, при этом «врачи все гудят».

«Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей — и вы должны, если вы убеждены, что вы поступаете правильно, значит, вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с субъектами. Но напряжение нарастает, не реагировать на него нельзя», — сказала спикер.

Замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал, что была проведена встреча с медицинской общественностью. «Готовим сейчас дополнительные предложения, в том числе по корректировке законодательства, если это потребуется, работу проводим и продолжим проводить», — заверил он.

Но Матвиенко такой ответ не устроил, она назвала его формальным.

«До конца года осталось меньше месяца. С 1 января эти рекомендации вступают в действие. И с 1 января каждый врач будет нести ответственность. Вы успеете за это время? Вы говорите, надо внести изменения в законодательство, в нормативные акты. Когда вы это сделаете?» — обратилась спикер к замминистра.

«Хочу, чтобы вы услышали как замминистра, и передайте уважаемому министру: если в субъектах Федерации начнутся проблемы, вы будете нести за это персональную ответственность. Так работать нельзя», — заключила Матвиенко.