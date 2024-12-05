Общество

Доступность дошкольного образования для детей до трех лет выросла почти на 15%

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет в России за пять лет выросло на 14,36% - по состоянию на 1 декабря 2024 этот показатель находится на уровне 99,49%. Это следует из презентации, представленной главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования, которое проходит в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

«Мы решили проблему доступности, это была одна из ключевых проблем 5-6 лет назад. <…> Той ситуации, когда 20% родителей не могли записать в детские сады, были огромные очереди, на сегодняшний день можно сказать, что мы это преодолели», - сказал министр.

Он отметил, что до 2030 года еще планируется построить 100 детских садов, там, где возможны очереди. Согласно его презентации, на 1 декабря 2024 года доступность дошкольного образования в целом для детей от двух месяцев до семи лет и старше - 99,77%. В 79 субъектах РФ показатель находится на уровне 100%, в 2 регионах - в Туве и Дагестане - работа по обеспечению доступности дошкольного образования продолжается.

Уточняется, что в рамках нацпроекта «Демография» за пять лет создано 1,6 тыс. объектов дошкольного образования, а также порядка 264 тыс. дополнительных мест, пишет ТАСС.

VIII Всероссийский съезд работников дошкольного образования проходит 5-6 декабря. В нем принимают участие 250 делегатов очно и не менее 20 000 человек дистанционно из всех регионов России. Делегаты съезда примут участие в разработке предложений по развитию системы дошкольного образования, создания возможностей поддержки потенциала каждого ребенка. Предложения послужат основой нового программного документа - стратегии развития всей сферы образования.