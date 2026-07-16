В Себежском укрепрайоне спустя 85 лет найдены останки советского солдата

Третий год сверхсложной работы в «песочном» ДОТе Себежского укрепрайона дал результат: под обломками железобетона на нижнем уровне обнаружены останки советского солдата, погибшего здесь 5 июля 1941 года. Находка сделана участниками 16-й поисковой экспедиции «Вахта Памяти» — студентами Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» совместно с поисковым отрядом «Забытый батальон», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РТУ МИРЭА.

Фото здесь и далее: РТУ МИРЭА

Работы на этом объекте ведутся с 2023 года. ДОТ, получивший у поисковиков название «Песок», представляет собой сложное инженерное сооружение, разбор завалов которого требует колоссальных усилий. За время работы на данном объекте, добровольцами извлечено из завалов ДОТа, более 50 кубометров песка, десятки тонн металлической арматуры и обломков железобетона. Вся эта колоссальная работа была проделана ради одной цели: установить историческую истину событий начала Великой Отечественной войны. Именно здесь в первые дни июля 1941 года шли ожесточённые бои с частями немецкой дивизии «Мертвая голова», наступавшей на Себеж.

«85 лет он ждал нашего появления на его позиции. Сейчас ведем работы там, где обнаружены основные останки. Боец может оказаться не один — он погиб во время боя», — рассказал командир и основатель поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Себежский укрепрайон — система оборонительных сооружений на юге Псковской области, созданная в предвоенные годы. Бои в его полосе продолжались с 6 по 11 июля 1941 года. До сих пор в лесах и полях укрепрайона поисковики находят неучтенные захоронения и останки советских воинов, десятилетиями считавшихся пропавшими без вести.

«Себежский укрепрайон — одно из ключевых направлений патриотических экспедиций "Команды Арктики". Мы ежегодно отправляем сюда студентов, чтобы они могли прикоснуться к истории и внести вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной. Это важнейшая часть нашей воспитательной работы, и мы будем поддерживать эти выезды и дальше», — прокомментировал проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

А вечером для участников экспедиции состоялся показ документального фильма «Цитадель», посвященного истории казахстанского парня — правнука героя-защитника Брестской крепости Касыма Жерменова. Значительная часть фильма снималась в Батово, на тех же ДОТах, где сейчас работают поисковики. Фильм посмотрели вместе с московскими студентами гости из Казахстана, прибывшие в составе «Команды Арктики» для участия в проекте «Укрепрайон».

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» — масштабный межвузовский проект, основанный на базе РТУ МИРЭА. Он объединяет 116 вузов из 53 регионов России с целью вовлечения молодежи в исследовательскую и экспедиционную деятельность. На сегодняшний день участники корпуса провели более 200 экспедиций по всей стране, включая работы в Арктике, на Байкале, Алтае, Соловках, Сахалине и в других регионах России.

Работы в Себежском укрепрайоне для «Команды Арктики» и отряда «Забытый батальон» стали уже доброй традицией. Это далеко не первая значимая находка за годы совместных экспедиций. Так, в ходе 13-й и 14-й «Вахт Памяти» студентам и поисковикам уже удавалось поднять останки нескольких красноармейцев. Например, осенью 2025 года в том же «песочном» ДОТе были обнаружены останки четверых бойцов, а также крышка от котелка с инициалами «МС». Всего же за время проведения экспедиций при участии «Команды Арктики» из земли Себежского укрепрайона были подняты останки более 20 бойцов, и эта работа продолжается.