Предприниматели Псковской области получат бесплатную техподдержку по маркировке

Предприниматели Псковской области могут бесплатно получить консультации по вопросам обязательной маркировки и получить техническую поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Фото: управление Роспотребнадзора по Псковской области

В ведомстве проконсультируют по вопросам о регистрации в системе «Честный Знак», помогут с заполнением карточки товаров в Национальном каталоге, а также расскажут о работе с электронным документооборотом (ЭДО).

Услуги предоставляются бесплатно для субъектов малого и среднего предпринимательства строго по предварительной записи.

Записаться на консультацию можно по телефону: +7 (8112) 331-337. Адрес центра помощи: город Псков, улица Гоголя, 14.