Общество

Андрей Михайлов: Если ничего не делать, мы упадем в кадровую яму

Кадровая яма грозит Псковской области, если ничего не делать с проблемой дефицита специалистов на местах, считает депутат Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов. Свою точку зрения он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Дефицит, безусловно, был и есть, но сейчас там прирост, если я не ошибаюсь, по году плюс 15% кадрового голода. Это первое. Второе, опять же, возрастной ценз. У нас сейчас молодых специалистов порядка 13−15%. Учитывая новые события и реализацию всех государственных программ, проектов, фондов и так далее, необходим новый подход и более активное участие», - так депутат прокомментировал причины, из-за которых запускается региональная программа «Земский муниципальный служащий».

Он положительно оценил реализацию уже действующих программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

«Однозначно, положительно оцениваю эти программы, ведь если ничего не делать, мы упадем в такую кадровую яму, из которой мы потом вряд ли вылезем. Сейчас хотя бы по образованию нам удалось остановить кадровый дефицит, то есть цифра осталась, но падение и увеличение этого кадрового голода пока не прослеживается», - заметил Андрей Михайлов.

Напомним, губернатор Псковской области анонсировал программу «Земский муниципальный служащий», старт запланирован на 2025 год. Программа содержит комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих. Будущим чиновникам предложат выплаты, помощь с жильем и институт наставничества.