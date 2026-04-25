Чемпионат по оказанию первой помощи проходит в рамках форума работающей молодежи в Пскове

Во второй день IV ежегодного Форума работающей молодежи в Пскове стартовал чемпионат по оказанию первой помощи, сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Участники разделены на команды, каждая из которых должна проявить максимум знаний, скорости и командного духа.

В условиях, максимально приближённых к реальным, команды демонстрируют навыки экстренной помощи: от сердечно‑лёгочной реанимации до остановки кровотечений и спасения при несчастных случаях.

В этом году форум собрал более 90 участников со всего региона, включая Псков и Великие Луки.

Напомним, форум проходит в Доме молодежи Пскова 24 и 25 апреля с обширной программой в виде открытого диалога с представителями власти, лекциями по актуальным темам, групповым созданием проекта и чемпионатом по оказанию первой помощи.