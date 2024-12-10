Общество

Викторину на знание Гарри Поттера проведут для подростков в Пскове

Квиз, посвящённый магическому миру Гарри Поттера, проведут для подростков от 14 до 20 лет в Пскове 19 декабря. Мероприятие погрузит участников в атмосферу любимой книги и фильма, а победители викторины получат памятные призы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Все участники смогут не только ответить на интересные и каверзные вопросы о вселенной Гарри Поттера, но и узнают новые интересные факты о приключениях знаменитого волшебника, созданного Джоан Роулинг. Квиз пройдёт 19 декабря в 18:00 в Пскове на улице Максима Горького, 15.

Для участия в викторине необходимо собрать команду из 2-3 человек и зарегистрироваться по ссылке. Количество участников ограничено.