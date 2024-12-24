Общество

«Зверьё моё»: Роковая красота

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 декабря. В студию пришла владелица псковского питомника ориентальных кошек «Beaute fatale» Жанна Салайкина вместе со своими юными подопечными.

Гостья рассказала об особенностях ориенталов, их отличиях от сиамцев, специфике ухода и воспитания. Какой характер отличает породу, кому она точно не подойдёт? Поддаются ли ориенталы дрессировке? Склонны ли они громко разговаривать и какие игрушки предпочитают? Как выбрать котёнка, чем кормить, как лечить? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

Об истории и стандарте породы

- Жанна, добрый день! Познакомьте нас со своими спутниками.

- Я хотела прийти со своей кошечкой-производительницей, но не получилось, поэтому пришла с её детками. Это две очаровательные девочки-ориенталочки: белую зовут Барби, шоколадная Баффи, а также сиамский мальчик Бантик. В новой обстановке мы, конечно, не увидим их по характеру, как они себя ведут. Баффи - шкодница, любит что-то стащить, где-то спрятать, прыгает, бегает вообще без устали. Обычные игрушки не интересны, мы любим всякие коробочки, фантики, бантики, пакеты, лапы от игрушек. Бантик - мальчишка-шалунишка, но при этом джентльмен, в лоточки и к мисочкам девочки вперед. Он мегаласковый котенок, котам обычно это свойственно больше, чем кошечкам. Барби - полная противоположность. Она спокойная, любит сидеть на ручках часами. Но это не исключает того, что она котенок и всё-таки активная, игривая. На днях им исполнилось 4 месяца, и к своему юному возрасту они уже имеют базовый этикет, освоили лоточек, когтеточку на отлично.

- Расскажите, почему вы решили создать питомник, давно он существует?

- Кошечки и собачки нравились с детства, но про питомник как таковой я никогда не думала. Идею подсказал муж, когда дети попросили завести собаку, но с ней возникало очень много «но». Кошки всё-таки более популярные питомцы в доме, мы взвесили все «за» и «против» и пришли к компромиссу, что у нас в доме будет кошка. И не просто кошка, а ориентальная. Затем оформление документов, регистрация питомника, всё как положено, вступление в клуб, поиск производителя, выставки и так далее. Как-то так и появился наш небольшой молодой питомник. Называется он Beauty Fatale, что в переводе с французского означает «роковая красота» - это полностью оправдывает породу. В нашем питомнике можно посмотреть, зарезервировать и приобрести понравившегося котенка с полным комплектом документов: метрикой, ветпаспортом со всеми отметками о прививках и прочими.

- Почему именно ориенталы? Что это вообще за порода, откуда она появилась?

- Ответ банальный: просто давно нравится эта порода. А история её очень длинная, начинается со знаменитой книги стихов о кошках, опубликованной в средние века. Предполагается, что ориенталы изначально появились в Таиланде и на протяжении долгого времени существовали только там. В середине XIX века их привезли в Европу, но становление оказалось сложным процессом. Впервые представители этой породы были представлены на первой международной выставке в Англии в 1894 году, публика приняла их холодно из-за того, что они слишком похожи на сиамских кошек. Отличались только цветом глаз. На второй международной выставке их также не ожидал успех, но уже ввиду своего окраса. В Англии клуб любителей сиамских кошек вовсе выступил против признания этой породы. В 1960 году разведением ориентальных кошек занялась Эдит фон Ульман, и в 1974 году эту породу официально признали. Стандарт внешности был признан в 1977 году, но только в США. В России эти кошки появились в 1987 году, а в Англии отдельной породой она стала в 1997 году.

- Каковы главные особенности ориенталов в части внешности? Выглядят они довольно необычно.

- Стандарт породы - это стройное длинное тело, которое имеет утонченный костяк и крепкую мускулатуру, клиновидная голова, миндалевидные глаза, очень большие уши и тонкий длинный хвост. Внешне они, конечно, походят на пришельцев из космоса, или, как многие дети отмечают, на чебурашку.

- У меня была ассоциация с милыми гремлинами.

- А еще говорят: Йода из Звездных войн, тоже подходит под описание. Уши у них смотрятся непропорционально голове, как локаторы, имеют широкое основание и закругленные кончики, являются продолжением клиновидной головы, создавая геометрический эффект. В подростковом возрасте они восстанавливают гармонию между головой и остальным телом.

- Сколько весят взрослые животные?

- Всё зависит от типажа. У них существуют четыре типа ушей: классический, современный, экстремальный и суперэкстремальный. Вообще взрослые весят от трёх до пяти килограммов.

- То есть, они довольно длинные, но не крупные?

- Да, у них вот длина, струйность, мускулатура, играющая при движениях.

- Каким может быть окрас?

- Окрасов насчитывается более 300, включая полосатые, пятнистые и однотонные, среди которых можно выделить, пожалуй, 9 базовых. Это шоколадный, черный, белый, кремовый, красный, голубой, лиловый, фавн и цинамон.

О характере и воспитании

- Насколько я знаю, ориенталы - родственники сиамов?

- Генетически они схожи, но по характеру очень отличаются от сиамов. У ориенталов не осталось следа от высокомерности и эгоизма, они компаньоны, полностью проникаются к каждому члену семьи. Если хозяева находятся дома, они будут постоянно рядом, требуют обратить на них всё своё внимание, ласки, игр. Также хорошо уживаются с детьми. Никогда не позволят себе выпустить когти, даже если им дискомфортно и что-то не нравится.

- Это довольно энергичные животные, не будут постоянно лежать на диване. Наверное, потенциальным владельцам стоит учитывать эти моменты - активный питомец не каждому подойдет?

- Да, это не то животное. Они очень активные, любвеобильные, им постоянно надо внимание.

- Я ещё читала, что они очень разговорчивые. Это так?

- Да, ориенталы считаются одной из самых разговорчивых пород. У них очень громкий, звонкий голос, при этом они имеют приятный тембр. Но все-таки этот момент надо учитывать при выборе животного.

- Если семья состоит из нескольких человек, он выберет себе одного хозяина?

- Да, они любят всех членов семьи, но, как правило, выбирают одного потенциального любимчика, которого готовы залюбить в буквальном смысле, одаривая щедро своим вниманием, будут ходить по пятам.

- Владельцы сиамцев отмечают некоторую схожесть своих питомцев с собаками, для ориенталов это характерно?

- Да, у нас тоже очень многие хозяева, которые ранее владели собакой, а сейчас завели кошку, отмечают, что у них очень много схожего. Они будут так же преданно ждать вас с работы на коврике. Плюс ориенталы очень хорошо поддаются дрессировке. Они могут научиться приносить различные предметы в зубах, выполнять простейшие команды и отлично гуляют на поводке. Эти кошки от природы очень умные. Но нельзя сказать, что их не надо воспитывать. Делать это нужно, и воспитание должно быть правильным, в верных пропорциях, в соотношении нежности и твердости. Если вы своей кошке что-то запрещаете, это должно быть запрещено всегда. В противном случае при смене требований кошка может воспринять это за издевательство. Также нельзя ни в коем случае бить животное, проявлять агрессию, это может нанести психологическую травму, испортить характер. И если ваша кошечка что-то сделала не так, не там, либо поточила коготочки о ваш любимый диванчик, то выговор имеет место быть только по горячим следам. Лучше всего учить кошку слышать и реагировать на ваш голос. С ориенталами это вообще без проблем, так как они чувствительны к тону человека.

- Воспитание должно начинаться с раннего возраста?

- Да, конечно, воспитывать начинаем с юного возраста, сразу надо отучать от прогулок по обеденному столу и по возможности ограничивать доступ к горшкам с растениями. На столе ничего стараемся не оставлять.

О здоровье и правильном уходе

- В каком уходе нуждаются ориентальные кошки?

- Шерсть у ориенталов как такового специального ухода не требует, они прекрасно сами себя чистят и поддерживают в хорошем состоянии. Мыть также не рекомендуется, за исключением, если котенок испачкался или готовится к выставке. Немножко больше придется уделить внимание шерсти в сезонную линьку, там потребуются щёточки, перчаточки, расчески - кому что удобно для вычесывания выпадающих волосков. Ушки мы чистим не чаще одного раза в неделю ватной палочкой со специальным лосьоном. Глазки протираем каждый день ватным диском, можно либо теплой водичкой, либо специальным средством. Коготки стрижем раз в месяц на 2-3 миллиметра специальными средствами - когтерезами, так как обычные ножницы не подойдут.

- Чем их предпочтительнее кормить?

- Домашнее питание совершенно не подходит, у них пищеварительная система не приспособлена к питанию с вашего стола. Ориенталам требуется специализированный сухой и влажный корм, желательно суперпремиум качества. Конечно, они предпочитают влажный, можно сочетать в одно кормление сухой, в другое влажный, чередуя их. Очень нужна водичка. На данный момент существует хороший гаджет - водный фонтанчик, там всегда достаточное количество воды и чистенько. Про вкусняшки нужно не забывать, но здесь тоже осторожно, дабы не переборщить, чтобы они не отвыкли от своего привычного корма.

- Что нужно знать о здоровье ориентальных кошек?

- В целом ориентальная порода считается здоровой, но так как они генетически связаны со своими сиамскими родственниками, предрасположенности к заболеваниям у них схожие. Такие как гингивит, амилоидоз печени и кардиомиопатия - это болезнь сердца. Но при здоровом уходе, питании, содержании, своевременных осмотрах ветеринарным врачом вы надолго продлите жизнь и здоровье вашему питомцу.

- Сколько они живут?

- Живут они в среднем 15-17 лет. Ну, как я уже сказала, при должном уходе и содержании возраст может увеличиться до 20 лет, а для кошек это весьма почтенный возраст.

- На своём опыте знаю, что сиамцы склонны тянуть в рот всё подряд, что может негативно сказаться на здоровье. Как у ориенталов с этим?

- Они тоже любят пожевать. Грызть тапочки, обувь - такого нет, но резиночки, пакетики пожевать и пожевать - такое присутствует.

- Поэтому всё лишнее лучше убирать. И в преддверии Нового года стоит напомнить владельцам, что от мишуры и прочих атрибутов, которые могут нанести вред питомцу, лучше отказаться. Есть ли какие-то рекомендации по поддержанию здоровья котят, что требуется в юном возрасте?

- Все необходимые прививки должны быть вовремя, непосредственно перед ними проводится обработка от паразитов, внешняя и внутренняя. Как правило, вторая прививка ставится в три месяца, следующая будет через год. Если ничего не беспокоит, достаточно ежегодно наблюдаться у ветврача.

- На что обратить внимание при выборе котёнка?

- Вообще, выбор начинается с того, что вы должны правильно оценить свои возможности. Котенок - это маленькое беззащитное существо, вы его берете не на день-два, а минимум лет на 10-15, поэтому к данному вопросу надо подойти серьезно, взвесить все свои временные и материальные возможности. Будет ли у вас достаточно времени, чтобы проводить его с котенком, хватит ли средств, чтобы обеспечить ему должный уход.

- Как подготовиться к встрече дома нового питомца, что ему необходимо в первые дни?

- Обычно мы даём новым владельцам более объемные рекомендации в печатном виде, сейчас хочу отметить три самых основных момента. Во-первых, у котеночка в первые минуты нахождения в новом доме должна быть лежанка в укромном уголке. Во-вторых, лучше ему ограничить пространство в первые день-два, будь то комната, кухня или коридор, дабы он в вашей многокомнатной квартире не потерял свою мисочку, лоточек и не оставил вам потом подарочек. И третий момент - ни в коем случае нельзя в первые день-два брать к себе в постель, это тоже важный момент адаптации.

- К сожалению, наше время подходит к концу. Хочу обратить внимание на то, где у нас сегодня находятся котята, - это специальная выставочная палатка. Я так понимаю, вы часто ездите на выставки?

- Да, конечно, заводчики очень любят выставки. Это то место, где можно во всей красе показать своего питомца, где их оценивают судьи, они участвуют в рингах, фан-шоу. Туда приходит много людей, дети и взрослые любят фотографироваться с котиками, если кто не был - приходите, очень интересно. На данный момент наша кошечка, которая должна была сегодня прийти в гости, имеет титул чемпиона и является кандидатом в международные чемпионы. В скором будущем мы планируем представить ещё одну нашу кошку к титулу.

- Жанна, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были владелица питомника ориентальных кошек Жанна Салайкина и её юные питомцы. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!