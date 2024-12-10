Общество

Игорь Дитрих: Такой важный документ как Конституция должен иметь свой день в календаре

Такой важный документ как Конституция должен иметь свой день в праздничном календаре, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Конституция значима для нашей страны. Как во времена Советского Союза, так и сейчас, в России. Это основной документ. Наверное, разные поколения к нему по-разному относятся. Более старшие поколения читают те пункты и все-таки держат в голове: долг каждого гражданина - защищать Родину, делать все на благо России. Более младшее поколение, конечно, читает те статьи, где упоминается об их преференциях, что государство им должно. Наверное, праздник правильно сделать, чтобы в любом случае все поколения читали Конституцию от корки до корки, знали как свои обязанности, так и права. И, конечно, такой важный документ должен иметь свой день в праздничном календаре», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Напомним, что 12 декабря по всей стране отмечается День Конституции Российской Федерации.