Общество

Дмитрий Наумкин возглавил ВТБ в Псковской области

Управляющим ВТБ в Псковской области назначен Дмитрий Наумкин. Его основной задачей станет реализация стратегии ВТБ до конца 2026 года – масштабирование сети отделений и увеличение клиентской базы, улучшение качества банковского сервиса и развитие бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ВТБ

«Приоритетная задача для управляющих ВТБ в регионе — успешная реализация масштабной стратегии, акцент на расширение сети отделений и улучшение сервиса для клиентов. Псковская область обладает значительным потенциалом для развития в таких сферах, как туризм, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, а также сельское хозяйство. Банковская поддержка инициатив представителей среднего и малого бизнеса будет способствовать социально-экономическому развитию региона», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.

«Мы ориентируемся на запросы клиентов, и удобство обслуживания является одной из ключевых потребностей. В 2024 году мы сосредоточили усилия на интеграции ВТБ и "Открытия", обновлении программы лояльности и увеличении клиентской базы во всех сегментах. Новые задачи требуют активной работы, и мы готовы к их выполнению. В следующем году банк продолжит развивать продуктовую линейку, опираясь на потребности клиентов и денежно-кредитную политику», – отметил Дмитрий Наумкин.

Дмитрий Наумкин родился в Алтайском крае и окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2005 года работает в банковской сфере, с 2010 года — в группе ВТБ. В 2019 году он занял должность заместителя управляющего ВТБ в Алтайском крае, отвечая за взаимодействие с сегментом среднего и малого бизнеса.