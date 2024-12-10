Дмитрий Наумкин возглавил ВТБ в Псковской области

Управляющим ВТБ в Псковской области назначен Дмитрий Наумкин. Его основной задачей станет реализация стратегии ВТБ до конца 2026 года – масштабирование сети отделений и увеличение клиентской базы, улучшение качества банковского сервиса и развитие бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Фото: ВТБ
«Приоритетная задача для управляющих ВТБ в регионе — успешная реализация масштабной стратегии, акцент на расширение сети отделений и улучшение сервиса для клиентов. Псковская область обладает значительным потенциалом для развития в таких сферах, как туризм, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, а также сельское хозяйство. Банковская поддержка инициатив представителей среднего и малого бизнеса будет способствовать социально-экономическому развитию региона», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.
Дмитрий Наумкин родился в Алтайском крае и окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2005 года работает в банковской сфере, с 2010 года — в группе ВТБ. В 2019 году он занял должность заместителя управляющего ВТБ в Алтайском крае, отвечая за взаимодействие с сегментом среднего и малого бизнеса.