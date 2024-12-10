Общество

Почти 46% псковичей заказывали товар и услуги онлайн — Псковстат

В 2023 году 45,7% жителей Псковской области в возрасте 15 лет и старше заказывали товары и услуги через Интернет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Отметим, что женщин среди тех, кто заказывает товары и услуги через интернет, больше, чем мужчин. Особенно часто через интернет покупают одежду, обувь, спортивные товары и предметы домашнего обихода.



За 2023 год в Псковской области продано товаров через интернет на сумму 3,9 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли составила 2,3%.