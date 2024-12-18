Михаил Ведерников назвал причины «просадки» нацпроекта «Образование» в регионе 

Со сложностями в исполнении национального проекта «Образование» столкнулась Псковская область в 2024 году. О причинах рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).
«Очень сильно у нас просядет "Образование"», - сказал Михаил Ведерников.
Он пояснил, что это связано со сложностями строительства и капремонтов школ, часть объектов придется перенести на следующий год. «Там много моментов, начиная с не очень качественной проектной документации, где-то по несколько раз приходилось вносить изменения», - заметил глава региона.
Не всегда ответственно к работе подходят подрядчики, продолжил Михаил Ведерников. Он рассказал, что подрядчики, взявшись за объекты два года назад и видя, как все дорожает, пытались «искусственно спекулировать». «Они заходят по несколько раз в экспертизу для того, чтобы за выполненные работы получить расчеты по существующим ценам», - поделился он.
В настоящее время идет работа с контролирующими и надзорными органами, поэтому губернатор заверил, что эту проблему скоро удастся решить.
Глава региона добавил, что по ряду национальных проектов Псковская область уже выполнила все работы.
Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.