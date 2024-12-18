Общество

Псковской области удается привлекать дополнительное финансирование — губернатор

Об исполнении национальных проектов в Псковской области в 2024 году рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы справляемся (с реализацией федеральных программ - ред.). Есть ряд национальных проектов, где и касса, и физика выполнены на 100%», - поделился Михаил Ведерников.

Губернатор заверил, что в этом году Псковская область покажет хорошие результаты по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги» и «Здравоохранение». Но есть трудности с нацпроектом «Образование».

«Очень сильно у нас просядет "Образование"», - сказал Михаил Ведерников.

Он пояснил, что это связано со сложностями строительства и капремонта школ, часть объектов придется перенести на следующий год. А также не всегда ответственно к работе подходят подрядчики.

Что касается будущей работы, то основные цели озвучены президентом, параметры нацпроектов в скором времени будут доведены до регионов. «Мы активно планируем в этой работе участвовать. В целом хочу сказать, что у нас получается привлекать дополнительные средства, а это возможно только в том случае, если мы не подводим», - обратил внимание глава региона.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.