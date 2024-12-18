Общество

Михаил Ведерников: Общими усилиями заданную высокую планку мы удержали

Итоговые цифры бюджета Псковской области станут известны только в январе. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о доходах консолидированного бюджета в 2024 году на уровне порядка 69,5 млрд. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Год назад на аналогичную дату мы прогнозировали 67,5 млрд рублей. Таким образом, несмотря на все сложности, общими усилиями заданную высокую планку мы удержали», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников выразил благодарность всем, кто внёс вклад в общую работу. Это главы и депутаты органов местного самоуправления, руководители территориальных органов исполнительной власти, действующие сенаторы и депутаты Федерального Собрания, экс-сенатор от региона Андрей Турчак, команда представительства области, депутаты Псковского областного Собрания.

«В этом году признательность имеет особое значение. Мы снова доказали, вместе можем добиваться значительных результатов. Яркий пример этого года – наша общая работа в рамках Дней региона в Совете Федерации. Мы предметно и по всем направлениям защитили свои позиции перед сенаторами. В итоге получили поддержку по целому пакету мер на общую сумму свыше 20 млрд рублей», - напомнил Михаил Ведерников.

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Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».