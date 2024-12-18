173 млн рублей направят из федерального бюджета на программу повышения рождаемости в Псковской области

173 млн рублей направят из федерального бюджета на реализацию региональной программы повышения рождаемости в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В целом по социальному блоку проект бюджета предусматривает 6,4 млрд. Софинансирование из федерального бюджета – 1,3 млрд. По сравнению с текущим годом расходы предлагается увеличить на 362 млн.
В том числе рост предусматривает индексацию денежных выплат на 4,5%, а также мероприятия новой редакции региональной программы повышения рождаемости.
По ней ожидается получение 173 млн рублей из федерального бюджета.
Программа включает в себя:
Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».