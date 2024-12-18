Общество

Александр Братчиков: Главное в бюджетном послании — увеличение собственных доходов

Бюджетное послание губернатора Псковскому областному Собранию депутатов в этом году было хорошо подготовленным и отработанным. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«Бюджетное послание губернатора, как и всегда, очень подготовленное, очень отработанное. В работе над посланием принимал участие не только губернатор, но и все правительство. Самые важные вопросы - это, конечно, то, что идет увеличение собственных доходов. Губернатор озвучил сегодня, что еще один якорный инвестор планируется в "Моглино", объем инвестиций порядка 200 миллиардов. Это говорит о том, что это будут дополнительные рабочие места и поступления в бюджет налоговых отчислений», - прокомментировал послание Александр Братчиков.

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В целом бюджет области в 2025 году будет непростой, продолжил парламентарий.

«Бюджет следующего года достаточно непростой, но как мы видим, он социально ориентирован. После выступления губернатора с бюджетным посланием мы понимаем, какие средства выделены. Мы видим, что будет увеличение заработной платы в бюджетной сфере. Очень большие средства на это выделяются. Очень радует то, что выросла доходная часть, хотя безвозмездные поступления со стороны федерального центра уменьшилось, по сравнению с текущим годом. Достаточно серьезно выросли собственные доходы, что позволяет говорить о том, что экономика региона развивается, поэтому я считаю, по опыту прошлых лет, в течение года бюджет у нас увеличивается, мы это видим. И даже на этой сессии мы принимали увеличение бюджета в 2024 году, он, соответственно, будет увеличиваться и в 2025. Надеюсь, что он будет такой же, как и в 2024 году», - отметил Александр Братчиков.