Общество

Последние корректировки внесли в бюджет Псковской области 2024 года

Последние корректировки в областной бюджет 2024 года приняли на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы региональной казны увеличиваются на 773 млн 600 тысяч рублей, расходы – на 539 млн 570 тысяч рублей.

Рост доходной части произошёл за счёт поступления федеральных средств, а также обусловлен перевыполнением плана по налоговым поступлениям.

За счёт поступления дополнительных денег и перераспределения имеющихся средств на развитие транспортной системы направляется 734 млн рублей. Финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения» к концу года увеличивается более чем на 265 млн рублей. Дополнительные средства также будут направлены в сферу образования, на развитие сельских территорий и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

С учётом предложенных изменений дефицит областного бюджета уменьшается на 234 млн рублей, доходы 2024 года составят 61 млрд 800 млн 287 тысяч рублей, расходы – 64 млрд 435 млн 384 тысячи рублей.