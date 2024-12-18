Общество

Алексей Севастьянов о бюджетном послании: Векторы определены, и они достигаемы

Оптимизм и надежду вселяет работа над бюджетом Псковской области 2025 года и бюджетное послание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Ведется планомерная работа. Очень финансово-дисциплинированная работа, поэтому это весьма симпатично. Губернатор не стесняется говорить о том, что год будет непростой, но по крайней мере векторы определены, и они достигаемы, это финансово подкреплено. Это, безусловно, радует», - отметил Алексей Севастьянов.

Также он добавил, что была проделана серьезная работа, и заметил, что большая часть оппозиции поддержала проект бюджета.

«Более того, хотел бы сказать, что с 2007 года, голосуя за бюджет, впервые большая часть оппозиции его поддержала, а оставшаяся воздержалась. Это говорит о том, что в период подготовки бюджета мы все системные вопросы рассмотрели, что-то взяли на карандаш, что-то учли и изменили, о чем говорилось в поправках сегодня. Все это вселяет оптимизм и надежду», - подчеркнул депутат.